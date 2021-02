Ingen karanteneunntak for idretten – masseavlysninger av verdenscuprenn i Norge

Regjeringen sier nei til å gi idretten unntak fra innreisebestemmelsene. Dermed må rundt 30 verdenscupkonkurranser i Norge avlyses eller flyttes.

I fjor gikk svenske Frida Karlsson og Therese Johaug 30 km i Holmenkollen for tomme tribuner. i år blir det ikke renn i det hele tatt. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB-Ole Kristian Bjellaanes

11. feb. 2021 19:04 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Jeg skulle gjerne sett at vi ikke var i denne situasjonen, sier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

Onsdag forlenget regjeringen innreiserestriksjonene til ut februar på grunn av koronasituasjonen. Helt til torsdag ettermiddag hadde idretten et håp om at det kunne gis en åpning for idrettsutøvere som skulle til Norge å konkurrere i langrenn, hopp, kombinert, alpint og skiskyting i mars.

– Vi har en krevende situasjon med de muterte virusene. Det vil derfor ikke bli gitt noe unntak før 1. mars. Vi har forståelse for at dette vil innebære at arrangementene vil måtte flyttes til et annet sted eller avlyses. Dette er fryktelig leit for alle idrettsutøvere, for arrangørene og for det norske publikummet, sier Raja.

Kultur- og idrettsminister Abid Raja (V) sier det ikke er mulig å gi idretten unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene på grunn av den usikre koronasituasjonen. – Veldig leit, sier han. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Trygge og gode rammer»

Skipresident Erik Røste uttrykker respekt for regjeringens beslutning, men mener at konkurransene i Norge kunne vært arrangert innenfor «gode og trygge rammer».

– Vi er selvfølgelig skuffet. Det har vært gjennomført 66 konkurranser i 13 land (denne sesongen), og det har fungert bra, med svært lite smitte og ingen smittespredning lokalt. Det er derfor vi har søkt om dette unntaket, og vi hadde håpet å kunne invitere utøverne til Norge. Nå blir vi den eneste nasjonen som ikke arrangerer verdenscuprenn i år, sier Røste til NTB.

Skipresidenten er tydelig på at avlysningene i Norge vil få økonomiske konsekvenser for skiforbundet og de lokale arrangørene.

– Det er en bekymring, først og fremst fordi overskuddet fra de internasjonale arrangementene er hovedkilden til å finansiere barne-, ungdoms- og breddeidretten. Vi forventer nå at vi faller inn under støtteordningene regjeringen har etablert, sier Røste.

Han synes også det er leit for alle som går glipp av TV-underholdningen.

– I en vanskelig hverdag har vi fått tilbakemeldinger om at toppidrett på TV har vært et lyspunkt for mange, sier Røste.

Skipresident Erik Røste mener Norge kunne arrangert verdenscuprenn innenfor «gode og trygge rammer». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ny vurdering, men for sent

Norges Skiforbund og flere lokale arrangører har lagt press på regjeringen ettersom det kreves rundt en måneds forberedelser for å kunne gjennomføre konkurransene.

Raja sier at en ny vurdering vil bli gjort før 1. mars. Men fortsatt to ukers usikkerhet betyr at tiden renner ut for arrangørene i Kvitfjell (alpint) første helgen i mars og Holmenkollen Skifestival (langrenn, hopp og kombinert) helgen etter, bekrefter skipresidenten overfor NTB.

I tillegg til Kvitfjell og Holmenkollen skulle det vært konkurranser på Lillehammer, i Trondheim og i Vikersund.

22. januar kunne Røste og idrettspresident Berit Kjøll glede seg over at regjeringen ga unntak fra karantenebestemmelsene som skulle sikre at arrangementene i Norge ble gjennomført.

Samme dag ble utbruddet av den britiske virusvarianten i Nordre Follo kjent, og uken etter ble grensen til Norge i praksis stengt.

Regjeringens nei til idretten gjelder også for internasjonale håndball- og fotballkamper.