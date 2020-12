Bøyer seg for den yngste: - Hun er giftig

Seieren mot Kroatia sikret semifinaleplass. Det som venter er mye tøffere.

I ærbødighet for lagets yngste. Foto: Vidar Ruud/NTB

12. des. 2020 19:37 Sist oppdatert nå nettopp

Norge-Kroatia: 36–25

Jubel for de norske jentene, Henny Reistad kåret til banens beste og seier nummer fem av fem mulige. Lørdagskvelden kunne ikke blitt bedre hvis man er håndballfan.

Og da alt var over, og spillerne meldte seg i mixedsonen for digitale møter, var det ingen tvil om at Henny Reistad fikk flest godord.

Hun ble toppscorer med syv mål og måtte frem på gulvet for å hente premien sin. Lagvenninnen bøyde seg i bakgrunnen.

Bæringen var et uromoment i Sydbank Arena, og blomstret som hun ikke har gjort annet enn å spille på dette laget. Men i siste VM var hun skadet, og bakspilleren har brukt tid på å bygge seg opp etter et par skadre. Ikke minst en ryggoperasjon.

Men Reistad har hele tiden i EM vist glimt av storhet. Nå fikk hun lov til å boltre seg.

Ferskingen spilte som om hun jubilerte med 100 landskamper, og så har hun 20.

Men hun er blitt hedret tidligere.

Hergeirsson har en juvel

Hun kom med sin X-faktor, og varemerket som er å finte og runde sine motspillere, trekke på seg spillere og sende ballen videre, ta sats i lukene eller avfyre et hardt skudd. Eller hun finner en spiller på streken.

Reistad var godt fornøyd med å sikre semifinalebilletten før den siste gruppekampen mot Ungarn.

– Jeg er først og fremst veldig glad for å være i semi. Og at vi klarer å vinne annen omgang såpass mye (21-11), det er veldig deilig, sa hun til mediene.

– Hun har alt, sier Thorir Hergeirsson, som mener at Norge får mye bruk for henne i fremtiden.

Han liker at han kan bruke henne i alle tre bakspillerposisjonefr. Det er en fordel.

Han må bare bruke henne med vett og forstand.

Stine Bredal Oftedal måtte bort og takke Henny Reistad. Foto: Vidar Ruud/NTB

For en fremtid hun har

Nora Mørk er superimponert over klubbvenninnen fra Vipers.

– Hun har en sinnssyk spenst. Keeperen har gjort seg ferdig et kvarter før hun har skutt, fleiper hun.

Selv var Mørk fornøyd med at medspillerne fikk det til. Dette var ikke hennes beste dag på jobben, men hun har en utrolig viktig rolle som straffeskytter. Hittil i EM har hun avfyrt 24 skudd fra syvmetersmerket, og scoret på 21. Sånn sett bidrar hun med en smarthet som ingen andre på laget har. For det å skyte straffer er et spill med målvakten. Hvem lurer hvem?

Kaptein Oftedal hadde dette å melde:

– Hun er giftig.

Den like hurtige midtbacken mentalt nå kroatene i 2. omgang tok henne ut på siden så skjedde dette:

– Det et hav av rom for henne.

Å være giftig betyr at nykomlingen «stikker» hele tiden, benytter egne muligheter bare hun ser den minste mulighet for rom. Og da skyter hun fart og får bort forsvareren som prøver å stoppe henne.

Heidi Løke ble også spurt om lagets yngste.

– Henny er en fantastisk spiller, ekstremt eksplosiv. Hun går av spilleren sin, sier veteranen, som fremhever Reistads skudd.

Selv var bursdagsbarnet Løke (38) glad for at semifinalen var sikret, og at feilene fra 1. omgang ble ryddet bort etter hvilen.

– Tror du noen spør om du skal fortsette på jobben nå?

– Nei. I alle fall ikke journalister, sier sandefjordingen, som har vært lei av det spørsmålet de siste årene. Løke er motivert og skal holde på lenge.

Merkelig start

I denne kampen i mellomrunden, var spillerne offensive fra start, ledet 15–14 med pause, og fikk oppleve det de visste om Kroatia. Det er et lag som aldri gir seg.

Oftedal fikk rett. Denne kampen ble en slags finale i mellomrunden.

Selv var hun pådriver fra start, med gjennombrudd og underarmsskudd. Etter syv minutter, da det sto 6–3 til Norge, hadde hun scoret tre. Etter ni minutter (8–5) hadde hun fikset halvparten av de norske målene. Men så ble også kapteinen for ivrig, det var mye slurv og tidlige avslutninger fra flere, og Kroatia jobbet seg innpå.

Kroatias 194 cm lange Camila Micijevic skapte problemer for Emilie Hegh Arntzen og de andre i forsvaret. Foto: Vidar Ruud/NTB

Kunne det holde?

De to lagene som møttes var én nasjon som har vært dominerende siden EM startet i 1994, mot Kroatia som aldri har vært på pallen.

Men Kroatia har vokst i dette mesterskapet, og bygget selvtillit. Norge klarte likevel å få en luke til sine motstandere i 2. omgang. Plutselig kom kantene til sin rett, de som hadde vært usynlige før pause.

Løsnet for Kristiansen

Veronica Kristiansen hadde sin beste EM-kamp til nå i Kolding. Hun er tydelig kvitt etterdønningene etter koronasykdommen.

Fem flotte mål, straffer og nest sistepasninger var «Vikki» nesten som før. Og den som vi kunne se pustet lettet ut etter to scoringer, var Emilie Hegh Arntzen. Det er ikke alltid så lett å få spilletid når de utvalgte fra start har gjort det bra i de fleste kampene.

Det ble tøft i forsvar for Veronica Kristiansen (f.v.), Marit Malm Frafjord og Kari Brattset Dale. Foto: Vidar Ruud/NTB

Må skjerpe seg

Hergeirsson og spillerne tar ikke av etter lekestuen i 2. omgang. De må raskt forberede seg når motstander i semifinalen er klar.

På den andre siden av tablået blir det etter alle solemerker Frankrike og Russland som venter. Og den dommen som håndballtrener Gunnar Pettersen feller, er tydelig:

– Norge må opp flere hakk.

Som ekspert i TV 3, har han ikke bare kommentert Norges kamper i EM.

Han har fulgt flere nasjoner, og da han kommenterte oppgjøret mellom nettopp Frankrike og Russland så han følgende:

– Førsteomgangen er det beste jeg har sett i EM så langt.

Han beskriver den som en toppkamp som hadde alt. Norge har, til sammenligning, hatt svakere motstandere.

– Kan det være en fare for at Norge ikke skal ta seg raskt opp til dette nivået?

– Jeg tror at Frankrike og Russland har en liten fordel siden de har vært i innbyrdes oppgjør. Og de er to av favorittene ved siden av Norge, som har cruiset igjennom. På den annen side vet de norske spillerne hvor listen ligger og hva som venter:

Begge har varierte og mer offensivt forsvarsspill, som legger mer press på bakspillerne.

Spesielt Russland spilte fantastisk angrepsspill med mange bevegelige og hurtige spillere.

Nora Mørk. Alltid på hugget fra start. Og EMs beste straffeskytter i tillegg. Foto: Vidar Ruud/NTB

Har rutine og erfaring

Pettersen tror likevel ikke at Norge kommer til å gå på en blemme og være for høye på seg selv etter den siste kampen. som gir plass blant de fire beste i turneringen.

– Nei, laget går aldri på sånne blemmer. De snakker heller opp motstanderne, enn ned. Og ser vi på målforskjellen, så scorer de ikke så mye som Norge. Dessuten er ikke målvaktene i samme klasse som de to norske, Katrine Lunde og Silje Solberg.

Pettersen føyer til at Frankrike og Russland heller ikke scoret så mange mål som Thorir Hergeirssons utvalgte. Og de to nasjonene blir mer avhengig av sine målvakter.

Jippi. Henny Reistad svever. Lagets prinsesse. Foto: Vidar Ruud/NTB.

Norge har igjen Ungarn på tirsdag. Kroatia skal møte Tyskland, som vant over Ungarn (32–25) i en tidligere kamp lørdag. Det betyr at Tyskland kan ta plassen i en semifinale.

Selve semifinalen er ikke før på fredag. Finalen på søndag den 20. desember.