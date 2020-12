Dopingprøvene fra Sotsji-OL skal retestes

Dopingprøvene fra Beijing- og London-OL i 2008 og 2012 er ferdiggransket. Prøvene fra vinter OL i Sotsji står for tur.

Alexander Legkov (gull), Maxim Vylegzjanin (til venstre) og Ilia Tsjernousov tok trippelt for Russland på 50-kilometeren i OL i Sotsji. Foto: Charlie Riedel / AP / NTB.

NTB-AFP-TT

10. des. 2020 11:09 Sist oppdatert 27 minutter siden

Jobben skal utføres av testbyrået ITA melder både AFP og Insidethegames. Retestene skal være ferdiganalysert i løpet av 2021, slik at eventuelle straffereaksjoner skal rekke å bli klare inne vinter-OL i Beijing i 2022.

Det var i etterkant av OL i Sotsji at det omfattende, statsstøttede dopingprogrammet i Russland ble avslørt. Det inkluderte blant annet at skitne prøver ble byttet ut med falske, rene tester.

Prøver fra samtlige nasjonaliteter skal gjennomgås på nytt. ITA skriver at analysemetodene er blitt betraktelig bedre og mer presise enn det var for få år siden, spesielt gjelder dette anabole steroider og hormoner. Det gjør at det er mulig å oppdage doping som ikke kunne spores for seks år siden.