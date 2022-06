Stilte strenge krav til kollektivet: - Vi er nok unike

Dette kollektivet skiller seg fra de fleste andre. Alle de fire som bor her har klart NM-kravet på én eller flere distanser i friidrett.

Magnar Fossbakken, Kristoffer Sagli, Kjetil Brenno Gagnås og Mathias Flak bor i kollektiv sammen. De kommer ikke på noen andre bofellesskap som løper raskere enn dem.

17 minutter siden

Ekstrem treningsdisiplin, mye konkurranseinstinkt og veldig mange par joggesko i gangen kjennetegner bokollektivet på Moholt. Man må kunne si at det skiller seg litt fra andre bofellesskap for studenter: Alle de fire som bor her har nemlig tatt NM-kravet på en eller flere løpsdistanser:

– Vi er nok unike, iallfall i Trondheim, sier kvartetten.