Denne OL-øvelsen har ingen sett i Norge før

Roerne løp 40 meter før de kastet seg i båtene, rundet et par bøyer, før de kom på stranden igjen og beinet i mål. Dette var premieren på en helt ny OL-gren.

To og to løper roerne mot båtene som ligger klar. Alisa Ostroukhova (nærmest) i konkurranse med Cornelia Riis.

8 minutter siden

«Attention!»

Starteren ropte høyt før det kom et støt fra hornet han holdt i. To roere satte opp farten i hvert heat, barbent eller med sokker. Hver båt på vannet ble holdt av to hjelpere i vadeutstyr. Utøverne bykset oppi farkosten. Deretter var det viktigst å finne rytmen og retningen. Det lyktes ikke for alle.