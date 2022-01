Holder munn om Kina-kritikk: – Vil leve et langt liv

Sveriges dobbelte OL-gullhåp Nils van der Poel (25) mener det er lite klokt av ham å kritisere «situasjonen» i Kina – som varsler at utøvernes regimekritiske uttalelser kan bli straffet.

VERDENS BESTE: Sveriges skøytegullgutt Nils van der Poel (25) satte verdensrekord på 5000 meter med 6.01,56 i Salt Lake for halvannen måned siden.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg tror ikke det vil være spesielt klokt av meg å kritisere regimet som jeg er på vei til å bevege meg i, hvis jeg ønsker å leve et langt og fruktbart liv, sier han i et intervju med Aftonbladet.

Ytringsfriheten rundt de kommende lekene i Kina er blitt satt på agendaen etter at Yang Shu, visedirektør for utenriksrelasjonen til Beijings organisasjonskomité, uttalte at «dediserte departementer» kom til å etterforske utøveres uttalelser under lekene.

– Alle uttalelser som er på linje med den olympiske ånd vil bli beskyttete. Alle uttalelser som går mot den olympiske ånden, spesielt mot kinesiske lover og reguleringer, kan bli straffet, sa han på en pressekonferanse tirsdag, ifølge the Guardian.

Uttalelsene har vakt sterke reaksjoner i det olympiske samfunnet. Den australske idrettsminister Richard Colbeck kaller det «veldig bekymringsfullt», og understreker utøvernes frihet til å uttale politiske meninger på sosiale medier og i intervjuer.

Den friheten gjelder ikke i praksis, mener menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch, som advarer utøvere mot å uttale seg i en «Orwell-lignende stat». Med det menes at alle uttalelser og handlinger blir nøye overvåket og vurdert av de undertrykkende myndighetene myndighetene.

Fakta Kort forklart: Derfor er OL i Kina kontroversielt De olympiske lekene i Kina har åpningsseremoni 4. februar, men det blir uten diplomatene og regjeringene til en rekke vestlige land. USA, Canada, Storbritannia og Australia har alle varslet diplomatisk boikott av Kina. Norge har ikke gjort det samme. Årsaken er en økende bekymring rundt menneskerettighetssituasjonen i landet. Ulike rapporter melder at den muslimske Uighur-minoriteten blir systematisk deportert til arbeidsleire, uten reell bevegelsesfrihet. Videre er det økt bekymring rundt Kinas opptreden overfor enkelte naboland. Tibet opplever at stormakten i økende grad innskrenker deres selvstendighet, mens Taiwan nærmest daglig får kinesiske fly i sitt luftrom. Videre er det kort tid siden Kina grep inn i Hong Kong og innskrenket også deresselvstyre. Vis mer

Venter litt

Nils van der Poel tok skøyteverden med storm for et år siden da han vant VM-gull på 5000 meter og 10.000 meter i Heerenveen. Han er også innehaver av verdensrekorden på distansene. Foran Beijing-OL 4.-20. februar er han soleklar favoritt til å vinne gullmedaljen på 5000 meter 6. februar og 10.000 meter 11. februar.

– Han får veldig mye oppmerksomhet. Han er en veldig spesiell person, sier Tomas Gustafson, Sveriges forrige OL-gullvinner på skøyter for 34 år siden, på spørsmål om hvor stor oppmerksomhet Nils van der Poel nå blir gjenstand for i Sverige.

Intervjuet med Aftonbladet, publisert tirsdag, innledes med «Nils van der Poel føler på redsel overfor regimet i Kina. Derfor vil han ikke, som det blir uttrykt, uttale seg om situasjonen i Kina før om en måned - når han er hjemme igjen fra Kina.

– Jeg kan prate om det da. Det gjør jeg veldig gjerne, men ikke i forkant. For jeg synes det er veldig viktig at vi prater om det. Nå synes jeg det ikke er spesielt klokt, om jeg vil komme meg derfra. Jeg har tilstrekkelig grunnleggende forståelse for at det er moralsk galt det som foregår, sier Nils van der Poel til den svenske avisen.

Han sier også at det er en stor sportslig skuffelse at OL-konkurransene i Kina vil gå uten tilskuere på tribunene. Nils van der Poel tilføyer imidlertid at han er glad over at det OL i det hele tatt vil bli gjennomført.

Les også Kjetil Jansrud fikk overraskende OL-billett: – Gått over all forventning

Norge: Full ytringsfrihet

Hallgeir Engebråten vant bronsemedaljen på 5000 meter i EM i januar. Han er eneste norske utfordrer til svensken på den korteste langdistansen.

Konfrontert med Nils van der Poels tidsbetingede selvpålagte munnkurv ovennevnte uttalelser, sier Hallgeir Engebråten (22) at han har satt seg for lite inn i det, og at han derfor synes det er vanskelig å uttale seg.

– Jeg har for lite peiling. Vi har alle hørt ryktene og spekulasjonene. Jeg tror vi vil bli tatt godt imot. Vi reiser dit først og fremst for å gå skøyteløp, sier Hallgeir Engebråten.

Han forteller at skøytelandslaget før EM, under en treningssamling på Hamar, ble fortalt hva som venter dem i Kina av Olympiatoppens presseattache for skøyter i OL.

– Det er opp til oss selv hva vi vil uttale oss om, sier Hallgeir Engebråten.

Halvor Lea er kommunikasjonsansvarlig og medieansvarlig hos Olympiatoppen, som er ansvarlig for Norges OL-tropp bestående av 81 utøvere i Kina.

Han forteller at de og utøvernes ledere i ulike fora er informert om politikk, geografi og menneskerettigheter i Kina. Lea understreker at «hver og en» står fritt til å ytre seg, og at grunnlaget for dette er å finne i det såkalte charteret til Den internasjonale olympiske komité (IOC).

– Men vi er også opptatt av å støtte de som ikke vil ytre seg. Med tanke på det sportslige, har det også å gjøre med timing for når man bør ytre seg. Hva som er den beste «inngangen» for å prestere best mulig, sier Halvor Lea.