Nytt tungvektsdrama da Fury vant på knockout mot Wilder igjen

Det ble et nytt oppgjør for historiebøkene da britiske Tyson Fury (33) og amerikanske Deontay Wilder (35) møttes i Las Vegas i natt. Begge bokserne var i kanvasen, før Fury vant på knockout i 11. runde.

AVGJØRELSEN: Deontay Wilder stuper mot kanvasen i 11. runde, og få sekunder senere er Tyson Fury vinner av kampen.

WBC-tittelen og den lineære tittelen i tungvektsboksing lå i potten i oppgjøret som ble vist på Viaplay i Norge. Fury beholdt titlene, og står fortsatt ubeseiret – med 31 seirer og én uavgjort – i karrieren.

– Jeg var ende et par ganger, og jeg var ryste. Wilder har en sterk slagkraft og er en tøff mann. Jeg traff ham med noen tunge slag, og min herre og frelser Jesus ledet meg til seier, oppsummerte Fury oppe i ringen etter seieren.

– Det ble en stor kamp, som gjorde det til en verdig triologi i sportens historie. Wilder er en tøffing, og sørget for at jeg måtte jobbe for pengene, la han til.

33-åringen takket blant andre kona Paris, som fødte parets sjette barn i august, før han tok mikrofonen og sang «Walking to Memphis» med sin egen lille Las Vegas-vri.

Han sa ikke noe om aktuelle kamper, men det er ukraineren Oleksandr Usyk som har de andre VM-beltene i tungvektsklassen.

STOROPPGJØR: Tyson Fury (t.v.) i aksjon mot Deontay Wilder i Las Vegas i natt.

Åpningsrunden var jevn, og Wilder virket mest offensiv før Fury på tampen traff med en god høyre sving som gjorde at Wilder knakk litt i knærne. Også i andre runde var begge offensive og farlige. Og det var jevnt.

Fury låste stadig hodet til Wilder, og ringdommeren ga ham en kraftig advarsel i runde tre. Bokserne ble stående mer å distanse, og begge traff med tunge slag. Særlig Wilder var på offensiven, men Fury svarte og sendte Wilder i kanvasen da 30 sekunder gjensto av runden med en knallhard høyre fulgt opp av uppercut og venstre sving.

NED I TREDJE: Deontay Wilder må ta kampens første telling etter en slagserie fra Tyson Fury (t.h.).

Med bare sekunder igjen klarte Wilder så vidt å komme seg igjennom etter å ha sjanglet seg opp på bena.

Wilder virket ustø også i starten av fjerde runde. Fury var på umiddelbart, og ga ikke amerikaneren pusterom.

Så snudde plutselig alt.

Da det var et minutt igjen av fjerde runde måtte Fury ned etter å ha fått Wilders berømte høyre rett på tinningen. Fury kom seg opp, og det kokte i arenaen i Las Vegas. Wilder traff med en ny knallhard høyre helt på tampen, og Fury tok telling for andre gang.

NEDE TO GANGER I FJERDE: Tyson Fury måtte ta telling to ganger mot slutten av fjerde runde.

I femte runde ble det litt mindre action, men Wilder dominerte mens Fury fortsatt virket rystet etter de to turene nede på kanvasen i den foregående runden. Fury var best i runde seks, og Wilder virket meget sliten i pausen før runde syv.

Fury traff med en voldsom uppercut og et par solide svinger mot slutten av syvende runde, men Wilder holdt seg på bena. Ringdommeren ba om at Wilder måtte få legetilsyn, men runde åtte ble satt i gang.

Wilder nede for andre gang

Wilder virket helt kjørt i runde åtte, og haltet seg bokstavelig talt igjennom. Legen var nok en gang bortom Wilder før runde ni ble satt i gang.

Fury-seieren lå i luften, men Wilder kom seg igjennom runde ni også – selv om han virket helt kjørt.

Nesten to minutter ut i runde ti måtte Wilder ta telling for andre gang etter en voldsom høyrekrok. Fury jublet, men kampen fortsatte.

I runde 11 var det over etter at Fury prikket inn en rekke slag før Wilder falt fremover og gikk ned for tredje gang. Dommeren stoppet det hele uten å telle, for Wilder var helt ute.

TREDJE MØTE: Tyson Fury (t.h.) og Deontay Wilder i aksjon i Las Vegas i natt.

Det tredje møtet

Dette var tredje gang Fury og Wilder gjorde opp i bokseringen. I 2018 endte det uavgjort etter en svært dramatisk kamp der Fury måtte ta telling to ganger.

I februar 2020 kom den etterlengtede returkampen, og da var Fury fullstendig overlegen frem til han vant på teknisk knockout i syvende runde.

Det er bare to uker siden britiske Anthony Joshua gikk på et meget fortjent tap mot Oleksandr Usyk i London. Da mistet han sine fire tittelbelter – WBA, IBF, WBF og IBO – til ukraineren.