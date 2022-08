Fra fiasko til direkte opprykksplass: Slik snudde det for Ranheim

Siden fjoråret har Hugo Pereira nesten doblet poengsnittet. Oppturen kom da portugiseren begynte å lytte.

– Vi kan ikke spille en fotball spillerne ikke liker å spille. Og det var endringen jeg måtte gjøre, sier Ranheim-trener Hugo Pereira etter den sportslige oppturen så langt denne sesongen.

13. aug. 2022 14:32 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg var trygg på at det kom til å gå bedre denne sesongen. Prestasjonsmessig er vi der jeg forventet å være. Vi presser bedre enn i fjor, vi tar bedre beslutninger med ballen, og har funnet offensive mønster som fungerer. Så har vi kanskje tatt flere poeng enn jeg hadde håpet på, for det er kamper der vi kunne blitt straffet hardere, sier Hugo Pereira.

På de tolv første kampene etter at portugiseren tok over i juli i fjor, tok Ranheim seks seiere. Men så fulgte kun en trepoenger på de siste åtte kampene. Det endte med et poengsnitt på 1,2 - og en sesong stemplet som en «gigantfiasko».