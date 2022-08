Må ta inn to poeng for kongetittelen

Regjerende skytterkonge Rasmus Løberg fra Flå mangler to poeng for å kunne forsvare kongetittelen under Kongelagets skyting onsdag kveld.

Rasmus Løberg ser ikke mørkt på Kongelaget, selv om han må ta inn to poeng

18 minutter siden

Det ser han ikke på som noen umulighet, men han erkjenner at spenningsnivået blir noe helt annet under et Landsskytterstevne enn under et vanlig stevne.

– Jeg merker jo at spenningen er merkbart større her, sier Løberg etter endt skyting på Bestemorenga i Bodø onsdag kveld.