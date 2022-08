Rettssaken mot Giggs i gang – risikerer fengselsstraff for vold

Rettssaken mot den tidligere fotballstjernen Ryan Giggs startet i Manchester mandag. 48-åringen er tiltalt for blant annet vold mot en tidligere kjæreste.

Ryan Giggs ståt tiltalt for vold mot sin tidligere kjæreste.

NTB

24 minutter siden

I tillegg til voldsbruk mot ekskjæresten og hennes søster, er han også tiltalt for kontrollerende eller tvangsmessig oppførsel mot sin daværende kjæreste mellom august 2017 og november 2020. Han ble arrestert 1. november 2020 etter at han skal ha skallet til henne.

Giggs har hele veien avvist alle anklager. Detaljene i tiltalen er blant annet at waliseren sparket henne i ryggen og kastet henne naken ut av et hotellrom etter at hun anklaget ham for utroskap.

Ifølge tiltalen dukket han også opp uanmeldt hjemme hos henne, på arbeidsplassen og på treningssenteret etter at hun hadde forsøkt å avslutte forholdet.

Giggs uttalte i april at han så fram til rettsprosessen og at han skulle renvaske navnet sitt. Tidligere i sommer gikk Giggs av som landslagstrener for Wales etter at vikartrener Rob Page ledet nasjonen til sitt første VM siden 1958.

Rettssaken er ventet å vare i to uker, men den kan trekke ut i en tredje uke, skriver The Athletic. Siktelsene mot den tidligere Manchester United-stjernen har en strafferamme på fem års fengsel.

Saken var for første gang oppe i rettsapparatet i april i fjor, og da erklærte Giggs seg uskyldig på alle punkter.