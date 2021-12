Her får Klæbo beskjeden som overrasker: – Det er sykt

Johannes Høsflot Klæbo vant fellesstarten og økte ledelsen i toursammendraget. I mixed sone etter seieren fikk han høre om koronasmitten.

På sin siste stopp i mixed sone fikk Johannes Høsflot Klæbo høre om koronasmitten i Oberstdorf.

OBERSTDORF: Fredag formiddag kom nyheten om at en av NRKs medarbeidere i Oberstdorf hadde testet positivt for koronaviruset. Senere opplyste FIS at ytterligere en journalist var smittet.

NRK-journalisten bor på det samme hotellet som det svenske landslaget, og deres lege Jan Wall varslet til Adresseavisen at de vil sende en klage til FIS på boforholdene. Årsaken: For dårlig smittevern.