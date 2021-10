Ble kampens store helt i lagets første ligaseier

For første gang denne sesongen kunne Bergen Håndball juble for seier i eliteserien. Keeper Tord Vårdal var helt avgjørende.

Keeper Tord Vårdal gjorde det vanskelig for Bækkelaget.

3. okt. 2021 20:28 Sist oppdatert nå nettopp

Bergen Håndball – Bækkelaget 29–27 (16–14)

Det var to jevngode lag som møttes til kamp i Åsane Arena søndag kveld, og Bergen gikk seirende ut av oppgjøret.

Keeper Tord Vårdal gjorde en svært god kamp og var en av dem som sørget for at Bergen tok alle poengene.

– Jeg er fornøyd med denne seieren, og glad for å kunne bidra til at vi tar to poeng igjen. Det var etterlengtet, sa Vårdal etter kampen.

Han kaller det en ekstrem viktig seier, en seier laget må bruke for å ta enda flere poeng i serien.

Keeperen hadde flere avgjørende redninger og reddet totalt over 20 skudd denne kampen.

– Det ble en del redninger. Det er godt å få noen slike kamper hvor man føler man har gjort det bra gjennom en hel kamp, sier han.

Bergen kunne endelig juble for to poeng i ligaen.

– Han er en soleklar matchvinner

– Det var godt. Det var ikke tvil om at det viktigste i dag var å få den seieren her. Det er utrolig hva det betyr, kjenner jeg, sier Bergen-trener Fredrik Ruud.

Han er klar på at de gjorde sin svakeste prestasjon hittil denne sesongen, og da er det viktig med en såpass god keeper.

– Han var utrolig viktig da han tok de redningene han gjorde på slutten – og gjennom hele kampen.

– Han er en soleklar matchvinner i dag, tilføyer han.

Tidligere denne sesongen har Bergen gjerne spilt bra, men har mistet ledelsen på slutten av kampene. Denne kampen ble helt annerledes, sammenliknet med de andre kampene.

Treneren sier det forteller noe om hvor brutal håndballsporten kan være, men at i dag var to poeng det viktigste.

– Vi kan ikke alltid være på topp, og da trenger man målvakter som leverer på det nivået han viste denne kampen.

To jevne lag

Det ble en jevn start på kampen – med totalt syv utvisninger i første omgang.

Omgangen var preget av to jevne lag som scoret annethvert mål og som ofte byttet på hvem som ledet. Etter en halvspilt første omgang var ikke stillingen mye overraskende 8–8.

Slik var også kampbildet siste halvdel av første omgang, men etter en utvisingsperiode for Bækkelaget, klarte Bergen å rykke fra og økte ledelsen med to mål.

Etter det var spilt cirka 20 minutter ledet Bergen med tre mål, men Bækkelaget hentet kjapt igjen ledelsen med to mål.

Da det var spilt 26 minutter var stillingen 16–14 til Bergen – noe den holdt seg helt frem til pause.

Fakta Bergen Håndball – Bækkelaget 5. runde Eliteserien håndball Åsane Arena Dommere: Jo Are Johannesen, Tom Larsen Utvisninger: 5 x 2 min Bergen, 6 x 2 min Bækkelaget Toppscorer: Birk Hermann Inselseth (6) Bergen: Jarle Aragon Halden, Herman Bredal Oftedal (3), Tobias Holm, Philip Tandrup Holm (2), Sondre Kvamme Skare (1), Sebastian Waage Mossestad (1), Jens Dolberg Plougstrup (5), Daniel Dimitrijevic (1), Leif-Erik Brenne (1), Birk Hermann Inselseth (6), Jon Kristoffer Solvang Kringeland, Tord Vårdal, Ebbe Stankiewicz (4), Nicolai Hegland Johansen, Marius Haugstvedt, Marcus René Næss Soltvedt (3) Vis mer

Keeper storspilte

Kort tid inn i andre omgang hadde Bergen-keeper Tord Vårdal allerede gjort flere viktige redninger, som hindret Bækkelaget fra å ta innpå hjemmelaget.

Ti minutter inn i andre omgang ledet Bergen med to mål, 19–17, og begge lagene valgte å ta timeout.

Bergen kom best ut etter timeouten, og etter en kjemperedning fra keeper Vårdal økte de ledelsen til en firemålsledelse.

Etter en halvspilt andre omgang var stillingen 23–19 til Bergen.

Senere i omgangen, rundt 20 minutter, fikk Bergen en utvisning og slapp inn to mål i løpet av utvisningsperioden. Da Bergen ble fulltallige ledet de kun med ett mål.

Da valgte Bergen-trener Fredrik Ruud å ta en timeout.

Det ble en nervepirrende slutt på omgangen. Tre minutter før slutt fikk Bergen enda utvisning på stillingen 27–26 og måtte gjøre alt de kunne for å holde på ledelsen.

Det klarte de, og gikk seirende ut av oppgjøret mot Bækkelaget med stillingen 29–27.