Hovland vant stjerneturneringen til Tiger Woods: – En klasse helt ut av en egen verden

Viktor Hovland (24) tok sin tredje seier for året etter en forrykende avslutningsrunde i Hero World Challenge.

5. des. 2021 21:51 Sist oppdatert nå nettopp

I turneringen som arrangeres av Tiger Woods og med en rekke av verdens største stjerne til stede, var det Viktor Hovland som herjet på Bahamas søndag kveld.

Til tross for en litt rufsete avslutning, vant Hovland ett slag foran Scottie Scheffler. Dermed har han nå vunnet de to siste turneringene han har spilt i år.

– Det er veldig kult (å vinne to på rad). I hvert fall når man skal ta en liten pause, så er det godt å ta en ferie på den avslutningen. Det er det helt klart. Det er veldig mye golf neste år, og veldig mange kule turneringer. Jeg prøver å ikke stresse altfor mye, men bare fortsette med det jeg driver med. Forhåpentligvis vil jeg vinne flere turneringer til neste år, sier Hovland til VG på en pressekonferanse etter seieren.

Nå skal nordmannen dra tilbake til Oklahoma i noen dager, før han skal reise hjem på juleferie til Norge.

SJEFEN OG VINNEREN: Tiger Woods og Viktor Hovland etter turneringen.

Seieren vil sende Hovland opp fra niende- til syvendeplass på verdensrankingen.

– Det har gått fort. Jeg har følt at jeg er kapabel til å klatre oppover, men det er en ting å gjøre det og i hvert fall det å vinne to ganger på rad nå er ganske spesielt. I hvert fall på en uke hvor jeg har følt at spillet mitt ikke har vært kjempebra. Det har bare vært «steady». Det har vært en kul reise så langt, sier Hovland på pressekonferansen.

JUBEL: Viktor Hovland jubler sammen med caddie Shay Knight etter å ha sikret seieren.

Nordmannen lå på en delt tredjeplass før den siste runden, og halvveis på runden hadde han spilt seg opp til delt ledelse.

Det gode spillet fortsatte på de siste ni hullene, hvor han langt på vei avgjorde turneringen med eagle-eagle-birdie på hull 14–16.

Med det skaffet han seg en ledelse på tre slag før de siste to hullene. Dermed tålte han også en bogey på både hull 17 og 18, og vant med ett slag foran Scottie Scheffler.

– Han viser en klasse helt ut av en egen verden, sier Eurosport-kommentator Henrik Bjørnstad.

Fakta Viktor Hovlands seirer som proff 2020: Puerto Rico Open (PGA-touren)

2020: Mayakoba Golf Classic (PGA-touren)

2021: BMW International Open (Europatouren)

2021: Worldwide Tecnhology Championship at Mayakoba (PGA-touren)

2021: Hero World Challenge (PGA-touren)* * Regnes ikke med i statistikken som en seier på PGA-touren Vis mer

Hovland gikk den avsluttende runden seks slag under par, og endte totalt 18 slag under par.

Hero World Challenge står oppført i kalenderen til PGA-touren, men regnes ikke med i statistikken som en seier på PGA-touren. Det deles heller ikke ut poeng i FedEx-cupen, men turneringen gir poeng på verdensrankingen.

Hovland får 1 million amerikanske dollar for seieren, tilsvarende 9,18 millioner norske kroner.

Kun 20 spillere var med i turneringen, men det var til gjengjeld noen av verdens største stjerner som hadde tatt turen til Bahamas. 14 av spillerne som er topp 20 på verdensrankingen var med og foruten Henrik Stenson, som vant turneringen i 2019, er alle spillerne topp 50 i verden.

Før den siste runden så det ut til at Collin Morikawa hadde full kontroll på seieren. Verdenstoeren lå fem slag foran nærmeste konkurrent og seks slag foran Hovland. Med seier ville Morikawa for første gang i karrieren gå opp på førsteplass på verdensrankingen, men Morikawa gikk fire slag over par på søndagens runde og endte fire slag bak Hovland.

Hovland har tre seirer på PGA-touren tidligere i karrieren.

