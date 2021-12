RBK-spillerne klinte til. Dette sier de om kyssene

Etter en svak første omgang, blomstret både Rosenborg og kjærligheten på Nadderud.

Et lite kyss for å feire scoring mellom RBK-spillerne Carlo Holse og Olaus Skarsem.

9 minutter siden

NADDERUD: – Det er godt å score. Da blir vi i ekstra godt humør, og da kysses det litt.

Med et stort glis snakker Olaus Skarsem om feiringen etter 1–0-scoringen til Carlo Holse. TV-bildene plukket opp et aldri så lite kyss mellom de to lagkameratene.