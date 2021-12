Svindals nye «verden»: – Har måttet beklage litt

YOUNGSTORGET (VG) Aksel Lund Svindal (38) la skiene på hyllen etter VM i Åre 2019, og startet en ny hverdag som hovedrolle i film, programleder og samboer til Amalie Iuel (27).

7. des. 2021 05:21 Sist oppdatert nå nettopp

Etter 50 dager på kinolerretet og reklameplakater landet rundt, er det en fornøyd Aksel Lund Svindal VG møter i et lokale i Oslo sentrum.

Den tidligere alpinisten har langt ifra tatt livet med ro etter karriereslutt, og forteller om en hverdag med TV-opptredener i Østerrike og flere pressetreff.

Den tidligere Olympiske- og verdensmesteren er med andre ord fortsatt en meget populær mann i både Norge og utlandet.

– Nå har det vært veldig mye å gjøre, for å si det rett ut. Å lage film er noe man bare gjør en gang i livet, så jeg har vært veldig «busy» på grunn av det. Også er det første gang jeg er programleder i «Mesternes mester» også, sier Svindal entusiastisk til VG.

Den tidligere toppalpinisten har overtatt programlederrollen etter Dag Erik Pedersen i seersuksessen til NRK. Svindal forteller at det har tatt mye tid, men at det har vært viktig for han å få det best mulig.

– Det har vært en ny opplevelse, som jeg har lært mye av. Selv om vi spilte inn i sommer, har det vært mye etterarbeid også, sier han før han forteller om noen uhyre hektiske dager.

– De dagene her har blitt veldig fullpakket, så jeg gleder meg til juleferien nå, sier Kjeller-gutten med et smil om munnen.

PROGRAMLEDER: Aksel Lund Svindal er ny programleder i Mesternes mester. Sesongens deltagere er bilsportutøver Tommy Rustad (52), hopper Bjørn Einar Romøren (40), håndballspiller Anja Hammerseng-Edin (38), danser Nadya Khaitskaya Andersen (38), roer Nils Jakob Hoff (36), håndballspiller Linn-Kristin Riegelhuth Koren (36) og langrennsløper Øystein «Pølsa» Pettersen (38).

Det er tydelig at Svindal setter stor stolthet i programlederrollen, noe han innrømmer til tider har gått utover andre ting i livet.

– Jeg vil jo at «Mesternes mester» skal bli bra, så når de spør om jeg kan komme innom og for eksempel endre en voice, så gjør jeg jo det. Men det har jo også gjort at det har blitt litt for mange prosjekter i høst, som gjør at jeg har følt at jeg har brukt litt for lite tid på andre ting, forteller han.

– Er du mer opptatt nå enn da du var alpinist?

– Nei, for som alpinist reiser du jo plutselig bort i to måneder. Det gjør jeg ikke lenger. Men når jeg er her, er jeg fryktelig opptatt. Jeg er jo glad i å være med på ting med andre flinke folk, på ting som kan bli bra, men det betyr jo også at du får litt mange baller i lufta. Jeg har måttet beklage litt til andre jeg jobber med, og si at jeg har vært for lite til stede og at jeg skal skjerpe meg.

– Hva har vært den største utfordringen med å bli programleder?

– Det er at jeg går inn i et program hvor det med en gang er høye forventninger. De som lager det er så proffe, og det er så mange seere. Det er en viktig rolle, og det er jo derfor det var kult å takke ja, også, svarer Svindal og fortsetter:

– Men jeg synes det er et veldig flott program i en TV-verden av konsepter som kanskje ikke er like familievennlige fordi det skjer en del ting som du ikke vil at barna dine skal lære. Men så er dette et program som er veldig samlende.

NY SATSING: Mandag ble det kjent at Aksel Lund Svindal blir Porsche-fører i 2022 - i team med Ingemar Stenmark (bak). De skal kjøre det som heter Porsche Sprint Challenge Scandinavia, en serie for unge talenter og eldre «mosjonister».

På spørsmål om han ville prøve å kopiere Pedersen sin figur som programleder i serien, er Svindal klar på at han måtte finne sin egen måte å gjøre det på, samtidig som han tar inspirasjon i hvordan det har blitt løst tidligere.

– Måten Dag Erik har gjort det på er også resultatet av samarbeidet hans med produksjonen, og det er samme produksjon nå. Sånn sett vil det ikke være helt ulikt når jeg kommer inn, fordi produksjonen vet jo hvordan de vil ha ting, forteller den tidligere fartskanonen.

Mannen som ble kåret til årets mannlige utøver og fikk utøvernes pris på Idrettsgallaen i 2008, har nå selv blitt sammen med en toppidrettsutøver, hekkeløper Amalie Iuel.

– Jeg har så lite peiling. Jeg har litt generell peiling, men ikke på hva de driver med. Så derfor holder jeg meg på litt fornuftig avstand. Samtidig som det er andre ting som jeg helt sikkert har litt i bidra med på. Det kan være litt løse diskusjoner rundt middagsbordet, mer enn direkte råd.

Han forteller at han ser på det som en fordel at han har en idrettskarriere bak seg, nå som han selv står på den andre siden, og ikke er toppidrettsutøveren det dreier seg om.

– Jeg synes det funker veldig fint. Jeg har forståelse for hvordan hun tenker og prioriterer, hvorfor ting er som de er, og at det er oppturer og nedturer. At man er vant til disse tingene selv, sier Svindal.

