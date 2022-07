Skidamene følger Northug-oppskrift: – Skal ikke undervurderes

De norske kvinneløperne velger samme opplegg som Johannes Høsflot Klæbo. Nå har de lagt planen for VM-sesongen.

Her forteller landslagstrener Stig Rune Kveen om planene frem mot VM i Planica kommende vinter.

19 minutter siden

MERÅKER: – Vi skal ha to høydesamlinger i høst. I tillegg blir det noe høyde i forbindelse med verdenscupen i Davos og Tour de Ski. Det kan også bli aktuelt med et høydeopphold i forkant av Planica-VM.

Landslagstrener Stig Rune Kveen sier at de gjør motsatt av herrelandslaget, nemlig å prioritere høydetrening før den kommende skisesongen. Mens allround- og sprintlandslaget utelukkende skal ha samlinger i lavlandet, venter to turer til Nord-Italia og Sveits for de norske damene.