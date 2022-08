Kristoff klar for Uno-X: – På tide å komme hjem

Alexander Kristoff (35) melder overgang til det norske profflag Uno-X fra og med neste sesong.

BYTTER LAG: Alexander Kristoff forlater Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux til fordel for Uno-X.

1. aug. 2022 08:04 Sist oppdatert nå nettopp

Det melder Uno-X på Twitter mandag morgen.

«En av de beste norske rytterne gjennom tidene kommer hjem. En virkelig profesjonell rollemodell», skriver laget.

– Det er på tide å komme hjem og jeg kan ikke vente for 2023 å starte, sier Kristoff til sitt nye lag.

Kristoff har syklet for Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux den siste sesongen, etter at han var i UAE Team Emirates i tre år før det.

Fra 2012 til 2017 nøt han stor suksess i Team Katusha, der han blant annet vant tre etapper i Tour de France og monumentene Flandern Rundt og Milano-Sanremo.

Etter at inneværende sesong er over skal han jakte nye triumfer for norsk-danske Uno-X.

– Det er en rytter i verdensklasse, både i prestasjoner han selv står for, men ikke minst hvordan han som utøver i treningsarbeidet er helt unik. Han er i besittelse av en kompetanse som vi har et veldig stort behov, sier lagsjef i Uno-X, Jens Haugland til VG.

Stavanger-mannen har signert en treårskontrakt med laget.

– Det var nå eller aldri om jeg skulle være med på dette prosjektet med et norsk lag i løpet av karrieren. Det var nå jeg hadde sjansen, sier Kristoff til TV 2.

– Det er den lengste kontrakten jeg noensinne har signert, faktisk. Det var også noe av grunnen til at jeg valgte Uno-X fremfor Intermarché. Intermarché ville ikke strekke seg så langt. Det viser at Uno-X har troen på meg. Det er en tillitserklæring at de vil gi en gammel mann en kontrakt på tre år!

Haugland i Uno-X er klar på det er en stor avtale for Uno-X.

– Men i alt vi gjør, så ønsker vi å drive langsiktig. Vi har tro på at huset vil reise seg mer og mer solid, og når vi sier at vi ikke ser oss tilbake, så mener vi det ganske bokstavelig.

FORNØYD: Fra venstre: Kurt Asle Arvesen, Jens Haugland og Stig Kristiansen. Lagsjef Haugland er svært fornøyd med å kunne ønske Alexander Kristoff hjem.

– Han kommer til å holde høyt verdensklassenivå. Det finnes knapt noen i feltet med mer integritet og som er like bunnsolide i treningen. Han er gjennomseriøs i alt han gjør. De som snakker om pensjonsavtaler og slike ting, om det ikke er respektløst, så viser det i hvert fall begrenset innsikt i han som utøver og oss som lag, sier Haugland.

Lagsjefen håper signeringen av Kristoff også vil gjøre laget mer attraktivt for arrangørene av de største rittene, slik at de for eksempel kan få en invitasjon til Tour de France. I tillegg vil han være en viktig poengplukker for Uno-X, i jakten på å ta steget opp til øverste nivå i sykkelsporten (Uno-X er i dag et såkalt «ProTeam», på nivå to. De er dermed avhengig av å få invitasjoner til alle de største rittene).

Uno-X har siden oppstarten i 2017-sesongen satset mye på unge syklister, og 35 år gamle Kristoff blir deres klart eldste rytter på herrelaget.

– Vi ønsker å få tilgang til ritthjernen hans og tankene til treneren hans, Stein Ørn, rundt filosofien rundt oppkjøringen. Hvis man treffer riktig med å hente kvalitet, så hever alle seg til et nytt nivå, sier han.

Saken oppdateres.