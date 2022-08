Kristoff vender hjem: – Drømmen er å få Uno-X med i Tour de France

Alexander Kristoff (35) har signert det som trolig er karrierens siste kontrakt. De neste tre årene skal han sykle for det norske profflaget Uno-X.

BYTTER LAG: Alexander Kristoff forlater Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux til fordel for Uno-X.

1. aug. 2022 08:04 Sist oppdatert 7 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det melder Uno-X på Twitter mandag morgen.

«En av de beste norske rytterne gjennom tidene kommer hjem. En virkelig profesjonell rollemodell», skriver laget.

– Det er på tide å komme hjem og jeg kan ikke vente på at 2023 skal starte, sier Kristoff til sitt nye lag.

Sportslig tar han dermed steget ned til nivå to i sykkelsporten. Der er lagene avhengig av å få invitasjon til de største rittene. Uno-X har i år fått invitasjon til en rekke storritt, men fikk ikke være med i Tour de France.

– Jeg tror jeg skal få det programmet jeg ønsker. Tour de France er et stort spørsmålstegn. Det er det ikke sikkert man får, men det er klassikerne som er viktigst for meg. Tour de France er viktig for det norske folk, så drømmen er å få Uno-X med i Tour de France. Det hadde vært helt sinnssykt. Det er ikke umulig, men da må vi danke ut et av de franske lagene, sier Kristoff til VG.

TOUR DE FRANCE: Alexander Kristoff har syklet Tour de France ni ganger i løpet av de siste ti sesongene. Nå er det usikkert om han får muligheten til å sykle rittet igjen. Her fra den avsluttende etappen i årets utgave, hvor Kristoff (med hvit hjelm, nummer to fra høyre i første rekke) spurtet inn til en tredjeplass.

Han sier selv at det fristet å sykle for et norsk lag etter mange år som proff for utenlandske lag.

– Når Uno-X har begynt å ta stegene nå, så har det i hvert fall vært en liten baktanke avslutte i et norsk lag. Jeg drømte ikke om det som ung, men det har fristet og nå blir det en realitet.

Lagsjef Jens Haugland er svært fornøyd med signeringen.

– Det er en rytter i verdensklasse, både i prestasjoner han selv står for, men ikke minst hvordan han som utøver i treningsarbeidet er helt unik. Han er i besittelse av en kompetanse som vi har et veldig stort behov, sier Haugland til VG.

Kristoff har syklet for Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux den siste sesongen, etter at han var i UAE Team Emirates i tre år før det.

Fra 2012 til 2017 nøt han stor suksess i Team Katusha, der han blant annet vant tre etapper i Tour de France og monumentene Flandern Rundt og Milano-Sanremo.

Etter at inneværende sesong er over skal han jakte nye triumfer for norsk-danske Uno-X de neste tre årene.

– Tror du dette blir din siste kontrakt?

– Jeg tror nok det er den siste kontrakten, men du vet jo aldri. Jeg regner med at jeg er ferdig om tre år. Kona har vært rimelig klar på at dette skal være siste kontrakt, sier han med et smil.

Haugland i Uno-X er klar på det er en stor avtale for laget.

– Men i alt vi gjør, så ønsker vi å drive langsiktig. Vi har tro på at huset vil reise seg mer og mer solid, og når vi sier at vi ikke ser oss tilbake, så mener vi det ganske bokstavelig.

EKTEPAR: Maren og Alexander Kristoff har fire barn sammen. Her fra NM i 2019.

Flere av rytterne Kristoff trener med i det daglige er Uno-X-ryttere, og han har også jobbet tett med sportsdirektørene Gino Van Oudenhove og Stig Kristiansen tidligere. I tillegg til å ha mye verdifull erfaring å tilføre laget, er han klar på at han har ambisjoner om å prestere de neste tre årene også.

– Han kommer til å holde høyt verdensklassenivå. Det finnes knapt noen i feltet med mer integritet og som er like bunnsolide i treningen. Han er gjennomseriøs i alt han gjør. De som snakker om pensjonsavtaler og slike ting, om det ikke er respektløst, så viser det i hvert fall begrenset innsikt i han som utøver og oss som lag, sier Haugland.

– Jeg har alltid hatt en god holdning i treningsarbeidet, og jeg synes jeg var med på å løfte treningskulturen i Intermarché et hakk, sier Kristoff, og både han og Haugland håper på en lignende effekt i Uno-X.

FORNØYD: Fra venstre: Kurt Asle Arvesen, Jens Haugland og Stig Kristiansen. Lagsjef Haugland er svært fornøyd med å kunne ønske Alexander Kristoff hjem.

Lagsjefen håper signeringen av Kristoff også vil gjøre laget mer attraktivt for arrangørene av de største rittene, slik at de for eksempel kan få en invitasjon til Tour de France. I tillegg vil han være en viktig poengplukker for Uno-X, i jakten på å ta steget opp til øverste nivå i sykkelsporten (Uno-X er i dag et såkalt «ProTeam», på nivå to. De er dermed avhengig av å få invitasjoner til alle de største rittene).

Uno-X har siden oppstarten i 2017-sesongen satset mye på unge syklister, og 35 år gamle Kristoff blir deres klart eldste rytter på herrelaget.

– Vi ønsker å få tilgang til ritthjernen hans og tankene til treneren hans, Stein Ørn, rundt filosofien rundt oppkjøringen. Hvis man treffer riktig med å hente kvalitet, så hever alle seg til et nytt nivå, sier Haugland.

– Jeg tror det skal gå fint, jeg føler meg ung til sinns, sier Kristoff om aldersforskjellene.