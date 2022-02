Lagsprint onsdag: Nå er Klæbos makker klar

Johannes Høsflot Klæbo får med seg Erik Valnes på lagsprinten.

Jakter flere av disse: Johannes Høsflot Klæbo.

15. feb. 2022 09:27 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag formiddag jager Johannes Høsflot Klæbo sitt andre gull i Beijing-OL.

Da handler det om lagsprint, og under et pressetreff tirsdag ble det offentliggjort hvem som skal kjempe sammen med Byåsen-løperen for Norge.