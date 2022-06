Skadeplagede Robert håper på mer spilletid mot gamle kjenninger

De eneste minuttene Robert Williams har fått denne sesongen er mot lag fra lavere divisjoner. Nå tror han på mer.

HÅPER PÅ MER: Robert Williams kan få minutter mot Ull/Kisa onsdag. Her i duell med Rosenborgs Carlo Holse.

– Vi ser på det som en veldig viktig kamp. Vi møter det som er et OBOS-lag, det er helt sikkert. De topper 2. divisjonsavdelingen sin. Så de er et veldig, veldig bra lag, skryter hovedtrener Hugo Pereira.

I kveld møter Ranheim Ull/Kisa til 3. runde i cupen. Over to kamper forrige sesong, da begge lå på nivå to, vant trønderne sammenlagt 6 – 2.