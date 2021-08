Amalie Iuel i hekke-drama: – Jeg klarte ikke å fokusere

TOKYO (VG) Amalie Iuel (27) var i et ekstremt drama i semifinalen på 400 meter hekk i Tokyo mandag, og røk til slutt ut av OL.

2. aug. 2021 13:39 Sist oppdatert nå nettopp

Hun fikk registrert negativ reaksjonstid – og ble først diskvalifisert – før hun gikk bort til dommeren og snakket med ham. Etter det fikk hun likevel lov til å starte.

– Det ble nok et løp med mye drama. Jeg innså med en gang at det var meg, men jeg prøvde ikke å jukse. Du får ikke noe ut av tjuvstarte på så lange løp, sier Iuel til VG.

– De har tydeligvis trodd på forklaringen hennes, sier NRK-kommentator Jann Post.

– Jeg gikk til dommerne, og sa jeg hørte ett eller annet på tribunen. De sa jeg kunne løpe under protest, men jeg klarte ikke å omstille meg. Da ble det et skikkelig rotete løp. Jeg klarte ikke å fokusere på det jeg skulle, sier Iuel.

Hun står oppsatt med den svakeste tiden i sitt heat, men det kan fortsatt hende at resultatet blir strøket.

Da løperne endelig kom i gang var hun sjanseløs på slutten. Hun ble sist i heatet og er dermed ute av OL.

– Det er sinnssykt bittert at OL skal ende på denne måten for min del, sier Iuel til TVNorge.

– Hun gikk solid i 180 meter. Derfra og inn var det ingenting, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– Rent løpsmessig er hun selvsagt preget av at hun kanskje er disket. Jeg kan bare tenke meg den klumpen hun hadde i magen. Det ble veldig tungt de siste tohundre meterne, sier Christina Vukicevic Demidov.

– Hun har en liten jobb å gjøre når hun kommer hjem.

27-åringen løp i det første heatet av semifinalene. Det var 31 grader og styrtregn under løpet. De to beste i hvert heat + de to beste tidene går til finalen.

– Det er fryktelig ekkelt å løpe hekk når det regner. Du skal ikke bare løpe, du skal også hoppe og løpe, sier Vukicevic Demidov.

– Regnvær er noe som er en del av gamet, og noe man bare må håndtere. Det var ikke det som påvirket løpet mitt mest, sier Iuel.

Iuel kom til semifinalen med et nødskrik. Hun måtte nøye seg med 6. plass i sitt heat på 400 meter hekk. Dermed måtte hun vente i spenning de resterende forsøkene før hun endelig kunne konstatere at hun gikk videre på tid.

I 2019-VM løp hun på 54,72 i forsøket (det er også hennes personlige rekord), men røk ut i semifinalen. I år har hun 55,04 fra Bislett Games. I forsøket i Tokyo løp hun på 55,65.