Ronjas garasjetrening under koronaen har gjort henne historisk

Nedstengt treningslokale og bitende kuldegrader stoppet ikke hitterværingen Ronja Lenvik. Nå blir hun første norske deltager under VM for ungdom i vektløfting.

Ronja Levik (16) fra Hitra skal som første norske utøver delta under VM for ungdom i høst. Foto: Caroline Svelund

30. mars 2021 16:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er mye mentalt. Man må bestemme seg for å klare det. Det går ikke an å si til seg selv «kanskje jeg klarer det». Du må si «jeg klarer det», sier hun.

Vi møter den 16 år gamle vektløfteren på lokalene til vektløfterklubben under en kveldsøkt. I fjor skulle hun egentlig delta i ungdoms-EM, men koronaen gjorde at det ikke kunne gjennomføres. Det var da hitterværingen fikk øynene opp for VM.

– Jeg fant ut at jeg bare var sju kilo unna å kvalifisere meg. Jeg har hatt det som et mål siden, da jeg så at det var realistisk å nå.

Fakta Om vektløfting I vektløfting konkurrerers det i øvelsene rykk og støt. Utøverne får tre forsøk på begge øvelsene, og det beste løftet blir stående som resultat. Ronja konkurrerer i vektklassen 55 kilo. VM-kravet i klassen er 147 kilo. Under kvalifiseringen løftet hun 70 kilo i rykk og 77 kilo i støt. Hun slo den tidligere norske rekorden med fire kilo. Det er ikke mulig å kvalifisere seg til VM eller EM under klubbmesterskap eller seriestevner. Det må også være en dommer fra en uavhengig klubb der for å godkjenne løftet. Det er mulig å kvalifisere seg til mesterskap fra et halvt år før det starter. VM for ungdom arrangeres fra 20–29. september i Tashkent, Usbekistan. Ronja er også kvalifisert til EM for ungdom, 20–27. august i Krakow, Polen. Under forrige VM for ungdom, var det belgiske Nina Sterckx som vant klassen Ronja Lenvik stiller i. Totalt noterte hun seg med 175 kilo til sammen. Vis mer

Og med målet klart foran seg, kunne verken nedstengning eller kulde stå i veien. For mens et lokalt koronautbrudd satte en stopper for organisert trening fra juletider til midten av januar, sto Lenvik i garasjen og fortsatte treningen som normalt.

– Det var nesten kaldere i garasjen enn det var ute. Vanligvis har vi ikke så mye vinter på Hitra, men i år har det vært iskaldt, så jeg sto med flere lag ull på mens jeg løftet vektene. Vektstanga var iskald, og det var dager hvor jeg måtte slå bort is som hadde lagt seg på løfteplatten jeg brukte, forteller hun.

– Jeg ble så lettet

Den målrettede treningen ga resultater. Under et stevne i Naustdal i Sogn og Fjordane skrev hitterværingen seg inn i historiebøkene. Hun greide det samlende kravet på 147 kilo i øvelsene rykk og støt, og ble dermed tidenes første norske deltager i VM for ungdom. Hun satte også nordisk rekord i klassen.

– Jeg ble så lettet. Jeg greide kravet under et lokalt stevne tidligere, men siden vi ikke hadde en dommer fra en annen klubb var det ikke en gyldig kvalifisering, sier hun.

– Før stevner bruker jeg å ha en ganske rolig uke. Det er løfting som vanlig, men færre repetisjoner og sett. Men kiloene går opp til rundt det jeg skal prøve å løfte under selve konkurransen. Foto: Caroline Svelund

Derfor var lettelsen stor da hun innfridde kravene også når det virkelig gjaldt.

– Man vet jo aldri. Plutselig går formen ned, men jeg var i veldig bra form akkurat da.

I denne garasjen brukte Ronja Lenvik mye av tiden i vinter mot målet for å kvalifisere seg til VM for ungdom. Foto: Privat

– Noen blir dårlig av stresset

Lenvik har et innholdsrikt år foran seg. Utsettelsen av fjorårets EM gjør at hun har to store mesterskap på kort tid. Den unge vektløfteren håper hun får ut potensialet sitt når det for alvor gjelder.

Ronja holder kontroll på øktene i treningsboken. Her krysser hun av nok et gjennomført sett. – Noen dager har jeg en økt med løfting og en økt med annen trening, mens andre dager har jeg to økter med løfting. Det er cirka ti økter i uken, og noen økter med tøying i tillegg. Foto: Caroline Svelund

– Når du deltar på store internasjonale mesterskap, særlig når det er ett av dine første, er det veldig sjelden at du får nye personlige rekorder. Du kan bli stresset og noen blir dårlig av alt stresset. Målet mitt er å løfte så mye jeg klarer, og å få godkjente løft så jeg holder meg i konkurransen.

Ronja Lenvik i lokalene til Hitra Vektløfteklubb mens storebror, Runar Lenvik, følger med og motiverer. – Jeg har alltid vært interessert i vektløfting. Broren min holdt på når jeg var yngre, og jeg var alltid med å så på stevnene. Foto: Caroline Svelund

Tenåringen har store ambisjoner.

– Jeg er fortsatt ganske ung, men jeg har lyst til å satse på løfting. Det optimale hadde vært at det hadde blitt jobben min, og at jeg kunne fokusert hundre prosent på det. Men det er ikke den letteste sporten å leve av i Norge.

– Et enda bedre tilbud

President i Norges Vektløfterforbund, Stian Grimseth, lar seg begeistre av Lenviks resultat. Den tidligere europamesteren sier at sporten er i stadig vekst. Nå jobber han for å bedre de økonomiske rammene for dagens utøvere.

– Vi har allerede noen stipend fra forbundet til utøverne ut i fra hva de presterer og der ønsker vi å legge mer i potten.

Norges Vektføfterforbund betaler en årlig sum til utøvere som presterer godt. Vektløfterens beste notering i rykk og støt ganges med utøverens med et tall mellom 1 og 1,5. De tyngste utøverne ganger løftene sine med 1, mens de letteste utøverne ganger poengsummen med 1,5. Slik utlignes vektforskjellene mellom utøverne. Ronja løfter i en av de letteste klassene, og løftene hennes ganges med 1,45. Foto: NVF

Presidenten sier at de nå har en konkret sponsorpakke frem til 2024 med åtte aktører. Dette skal gi en årlig inntekt på minst 400 000 kroner.

– For et forbund som ikke har hatt sponsorinntekter før, vil det å gå opp til 400 000 kroner i året ved de åtte sponsorene vi ønsker å få på plass gi et enda bedre tilbud til de aktive, sier han.

– Viktigst å være skadefri

Sol Anette Waaler har flere års erfaring som utøver. Gjennom sosiale medier har hun fulgt utviklingen til Lenvik. Hun vet at det økonomiske aspektet ved idretten kan være utfordrende, men det er også sportslige utfordringer.

Sol Anette Waaler sier det er viktig å ha et godt støtteapparat rundt seg. Fra trener og fysioterapeuter, til familie. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

– I den alderen hun er vil hun ha mye fremgang, til hun møter et platå der det vil stå stille. Vektløfting er veldig målbart. Det er hvor mange kilo du har på stanga, og det er lett å bli demotivert hvis det går ned, sier hun.

– Hvilket tips vil du gi?

– Vær tålmodig og mål fremgang i mer enn bare rykk og støt. Bruk tid også på skadeforebyggende øvelser. Det vil du få igjen for senere. Det viktigste er å være skadefri. Så lenge du får til å trene over tid vil du ha fremgang, men med en gang du får en skade, vil du stå på stedet hvil.