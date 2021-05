Overvåkes av vakter i OL-byen: – Som et fancy fengsel

OL-håpene Helle og Anne Vilde Tuxen må følge svært strenge regler i Tokyo. De angrer på spesielt én ting.

Søstrene Helle og Anne Vilde Tuxen får oppleve Tokyo noen måneder før OL. Men begrensningene er store. Foto: PRIVAT

3. mai 2021 06:00 Sist oppdatert nå nettopp

Det er to måneder til sommer-OL i Tokyo

Stuperne Helle og Anne Vilde Tuxen konkurrerer for øyeblikket i OL-byen

De må følge ekstremt strenge regler i den hardt korona-rammede byen

Tokyos gater er uvanlig glisne om dagen. Japans hovedstad registrerer nå cirka 1000 smittetilfeller hver dag.

Midt oppi det hele er to norske OL-håp.

Søstrene Helle (19) og Anne Vilde Tuxen (23) konkurrerer nemlig i stupe-verdenscupen i Tokyo. Konkurransene fungerer også som OL-kvalifisering.

Jentene er takknemlige for at stevnet blir arrangert. Men de lever under et svært strent smitteregime i OL-byen.

– Det er veldig rart å være her og ikke som forventet, forteller Helle Tuxen i en videosamtale fra Tokyo.

Slik er de strenge reglene

Stuperne bor vanligvis i USA, der de har fått stipend ved Louisiana State University. De ankom Tokyo tirsdag 27. april.

«Som et fancy fengsel», sier de om tilværelsen.

Tre ganger om dagen går de ut i gangen i etasjen deres. Der får de mat, som de spiser inne på rommet

De må be om tillatelse til å bruke heisen. Heisen styres av ansatte med beskyttelsesvisir

De må ha en spesiell grunn til å forlate rommet. De kan ikke gå og kjøpe seg mat ute

Når de skal på trening, kontakter de personalet med en walkietalkie. Så blir de fulgt ned

Svømmehallen er fem minutter unna, men de får ikke gå dit. De blir fraktet i en egen buss

De blir koronatestet hver dag

Det er vakter overalt, på hotellet og i hallen, som følger med på hva de gjør

– Da vi snakket og lo i en kø i hallen, kom en vakt bort og hysjet på oss, forteller Helle Tuxen.

Vakter passer på at stuperne går rett fra bussen til hotellet. Foto: PRIVAT

En vakt med visir står og styrer heisen for gjestene. Foto: PRIVAT

Sultne

Selv om de var oppdatert på smittesituasjonen i Japan, hadde søstrene forestilt seg litt mer frihet.

De angrer på spesielt én ting:

– Vår største tabbe var å ikke ta med snacks, sier Anne Vilde Tuxen.

Alt de får mellom måltidene er vann.

Dermed spiser de tre ganger om dagen. De trener og er aktive hver dag, så de blir ikke mette av maten de får.

– Vil dette påvirke dere i konkurransene?

– Jeg tror adrenalinet tar over. Da forsvinner tankene om at man er sulten og sliten, sier Helle Tuxen.

Takknemlige

Det er mange timer som skal fylles på hotellrommet. Søstrene har begynt å lage videoer på Tiktok. I tillegg har de begynt å se på NRK-serien Exit.

Jentene understreker at de ikke ville vært Tokyo-turen foruten.

– Vi er veldig takknemlige for at dette stevnet skjer. Det ble avlyst først, og da var begge sønderknuste. Dette er det største stevnet i karrieren vår så langt, sier Anne Vilde Tuxen.

Natt til mandag norsk tid konkurrerer de i tre meter stup, mens det er ti meter på tirsdag. Sistnevnte er deres kanskje beste sjanse til OL-plass.

– Jeg synes det er veldig realistisk med OL-plass, sier Helle Tuxen, før søsteren skyter inn at «dagsformen avgjør».

– Hva tenker dere om hvordan OL blir, tatt i betraktning hvordan det er i Tokyo nå?

– Jeg håper alle får vaksine, og at man kanskje kan slippe dette med sosial distansering og sånn. Da kan OL-troppen bli en mer sammensveiset gjeng. Det hadde vært det optimale, å få den OL-opplevelsen, sier Helle Tuxen.