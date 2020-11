Dette har aldri skjedd før: Flere Molde-spillere på månedens lag

Molde HK har imponert i serien den siste måneden. Det resulterer i at klubben for første gang har to spillere på månedens lag i Rema 1000-ligaen.

Ine Karlsen Stangvik har vært i kjempeform i sesonginnledninga. Nå er hun en av to MHK-spillere som er med på månedens lag i Rema 1000-ligaen Kjell Langmyren

9 minutter siden

Av Daniel Nerli Gussiås

MOLDE: Knepent tap for Storhamar, og seire mot Tertnes og Flint er serieresultatene for Tor Odvar Moen og Molde de siste fire ukene. I tillegg tok de seg videre i både cup og Europa-spill. Månedens lag er uavhengig av resultater i de to sistnevnte turneringene, og baserer seg kun på seriespill.