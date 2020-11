Går til angrep på dommernivået i Toppserien: – Rett og slett ikke godt nok

Etter omdiskutert dømming i kvartfinalene i cupen tirsdag, går Arna-Bjørnar-trener Remi Natvik hardt ut mot dommernivået i Toppserien. Han mener feil kan avgjøre seriemesterskapet.

– Det er kampavgjørende situasjoner og mye som står på spill. Et seriemesterskap kan bli avgjort på dommerfeil eller en vurdering. Det er rett og slett ikke godt nok, sier Remi Natvik til VG.

Arna-Bjørnar har levert skriftlig protest og ønsker omkamp etter det de mener var en dommertabbe i kvartfinalen mot Avaldsnes tirsdag. Også i oppgjøret mellom LSK Kvinner og Rosenborg kom dommeren i fokus.

Natvik ramser opp flere eksempler på det han mener er alvorlige dommerfeil i årets sesong når han snakker med VG onsdag.

– Det er veldig synd, for klubbene i Toppserien satser millioner. Det er masse penger som blir brukt. Jentene trener ufattelig mye for å få lov til å være med på dette, og de fortjener bedre. Dommerne bør ha mer erfaring, sier Natvik.

Dommersjef Terje Hauge i NFF svarer:

– Hvis vi ikke ser på kampen i går, men hele sesongen, er jeg fornøyd med utviklingen i gruppen. Vi har en lav snittalder på bare 27 år. Det er enkeltsituasjoner og enkeltkamper vi ikke håndterer godt nok, og det tar vi med oss hele tiden til læring og evaluerer for å se hva vi kan lære og gjøre bedre til neste kamp, sier han til VG.

IKKE FORNØYD: Arna Bjørnar-trener Remi Natvik er kritisk til nivået på dommerne i Eliteserien. Foto: Berit Roald / NTB

Natvik venter nå på svar fra NFF om det blir omkamp mot Avaldsnes.

Avaldsnes-keeper Victoria Esson fikk gult kort for uthaling av tiden, men dommer Veronika Fjeldvær lot henne få tilbake ballen og starte spillet. Ettersom ballen var i spill da det ble blåst, skulle det ifølge regelverket vært dømt indirekte frispark til Arna-Bjørnar inne i 16-meteren. Situasjonen kan du se i videoen øverst.

– Det var absolutt ikke unntak i går. Jeg sa dette i fjor også, og for meg blir det litt for uerfarne dommere som skal dømme på det høyeste nivået. Da vil det oppstå en del situasjoner som dette, for erfaring spiller inn. Vi har opplevd det, Rosenborg har opplevd det, LSK har opplevd det, Avaldsnes, Klepp ... Alle har opplevd situasjoner som dette litt for ofte i løpet av sesongen, forteller han.

Dommer Fjeldvær innrømmet tabben og la seg flat etter kampen.

– Jeg har lagt meg helt flat. Det var en feil avgjørelse, og det burde blitt dømt indirekte frispark, sa hun til TV 2.

– Katastrofe

I kvartfinalen mellom LSK Kvinner og Rosenborg – hvor LSK vant 1–0, mener RBK-keeper Kristine Nøstmo at hun ble revet over ende da Justine Vanhaevermaets stanget inn den avgjørende scoringen etter en corner.

Den situasjonen kan du se her:

– Jeg blir revet ned, enkelt og greit. Jeg har ikke sjanse til å komme meg ut, og det er helt katastrofe. Det er ekstremt skuffende. I mine ni år i toppfotballen har det var et kjent problem, sier hun til VG.

Heller ikke Nøstmo mener nivået på dommerne er optimalt.

– Det har vært mye snakk. Det gjelder selvfølgelig også på herresiden, men jeg har ikke vært vant med noe bedre. Det er som det er. Sånn sett vet jeg ikke hva jeg går glipp av, men det har vært mye avgjørende. Det viktigste er å ha en dialog md. spillerne, og det er det enkelte dommere som ikke har. Det er det mest frustrerende for vi vil jo ha en forklaring på hvorfor de tar de valgene de tar, sier hun.

FRUSTRERT: RBK-keeper Kristine Nøstmo mente dommeren ble avgjørende i cupkampen mot LSK. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Ønsker faste dommerteam

Hauge etterlyser også hjelp fra klubbene og Toppfotball Kvinner til å være med på utviklingen. På kvinnesiden har ikke toppdommerne faste team – noe Hauge mener er et problem:

– Alle våre kvinnelige toppdommere kommer alene til kamp og får med seg to assistentdommere. Det er på grunn av økonomi. Det er en dugnad vi alle må være med på, også klubbene. Jeg har sagt til Toppfotball Kvinner og alle lederne at det er det første grepet vi kan ta for å heve nivået med tanke på tryggheten og kvaliteten med faste team rundt våre toppkamper. Men da må også klubbene være med og bidra, forteller Hauge.

Han legger også til at grunnet coronapandemien har ikke de kvinnelige dommerne fått dømme like mye som vanlig. Det har også ført til at de ikke har fått hatt fysiske samlinger.