Nytt rekrutteringsprosjekt: – Her er det mye lettere å være seg selv

Gjennom et nytt prosjekt – «Åpen hall Agder» – sikter man mot et gjennombrudd i rekrutteringen til paraidretten.

KRISTIANSAND: – Dette synes jeg er veldig interessant. Jeg vet hvor mye idretten har betydd for meg, sier bordtennisprofilen Aida Dahlen.

Kristiansand-jenta har blinket seg ut Paralympics i Tokyo neste sommer som sitt neste store mål, og som en av verdens aller beste i sin klasse ligger alt til rette for at hun kvalifiserer seg for sine tredje strake paralympiske leker.