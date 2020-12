Skjebnekamp endte med Viking-seier og blått kort til Sandefjord-spiller

Viking sikret seg to ekstremt viktige poeng i et svært tøft og jevnt bunnoppgjør.

Kjartan Johansen tilbrakte tre døgn på en lastebåt for å nå skjebnekampen mot Sandefjord. Han spilte en avgjørende rolle i kampen som endte med Viking-seier. Kristian Jacobsen

19. des. 2020 17:56 Sist oppdatert nå nettopp

Sandefjord - Viking 25–26 (16–14)

Viking hadde kniven på strupen før lørdagens oppgjør mot Sandefjord i Jotunhallen. Før kampen lå Viking på bunn av tabellen med sju poeng, mens Sandefjord lå to plasser over med ni poeng. Etter noen svært spennende sluttminutter, kunne Viking juble for to ekstremt viktige poeng.