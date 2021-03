Slitne og lei. Nå ber de forbundet bestemme seg

Det har gått to måneder siden Byåsen Håndball Elite sist spilte en kamp. Nå vil de ha en avgjørelse rundt sesongavslutningen.

Caroline Aar Jakobsen og de andre spillerne i Byåsen Håndball Elite er lei av å ikke vite hvordan serieavslutningen blir. De håper en løsning kommer snart. Foto: Christine Schefte

– Hver gang lader vi opp og håper på en ny kamp, får vi beskjed om at det ikke blir noe av. Vi vet aldri hva som skjer, og det er slitsomt. Jeg håper forbundet bestemmer seg snart, uansett hva utfallet blir, så vi kan tilpasse oss etter vedtaket.

Det sier Byåsen-keeper Annick Lipman om situasjonen. Hun får støtte av lagvenninne Caroline Aar Jakobsen, som forteller at det er tungt å gå i uvisshet og vente på en beslutning.

Annick Lipman håper på en snarlig avgjørelse fra forbundet om sesongavslutningen. Foto: Stian Nufsfjord

– Det er frustrerende og det gjør det vanskelig å legge en plan. Samtidig er jo jeg en av de som faktisk har vært syk av korona, og ser absolutt alvoret i det. Vi må bare se det store bildet og ha tillit til at trenerne gjør det beste ut av hva vi får gjort på trening.

Caroline Aar Jakobsen mener spillergruppa begynner å se bra ut, og gleder seg til en ny sesong. Foto: Stian Nufsfjord

Hovedtrener Alte Oliver Johansen håper på en snarlig avklaring, slik at klubben kan legge konkrete planer. Han er imponert over spillergruppas respons i den vanskelige situasjonen.

– Jeg syns de er sporty. All den uvissheten er en mental påkjenning, og man ramler fort i kjelleren. Det kommer stadig nye beskjeder, men spillerne viser at de vil dette. De legger livet sitt i dette, så jeg har bare positivt å si om spillergruppa i den fasen her, som alltid.

Adresseavisen har vært i kontakt med Norges Håndballforbund. Leder for medier og kommunikasjon, Lars Hojem Kvam skriver blant annet dette i en tekstmelding:

«Vi ønsker ikke å gå inn på ulike scenarioer nå. Samtidig vet vi at klubber, håndballfans og medier ønsker avklaring. Det jobbes med mål om at de kan få denne avklaringen i løpet av en ukes tid.»

Daglig leder i Norsk Topphåndball, Hein W. Barthold sier det er mange vurderinger som må tas, men at de vil prioritere å gjennomføre en gyldig halvspilt sesong, spille cupfinalen og samle de fire beste lagene en helg for å kåre en sluttspillmester om de kan.

– Planen er at forbundsstyret på mandag skal ha et informasjonsmøte for å si hvordan man skal prøve å gjennomføre resten av sesongen, sier han.

Fakta Fakta For at en halvspilt sesong skal være gyldig må samtlige lag møtes en gang. Byåsen har allerede spilt tolv kamper, men det innebærer to kamper mot Oppsal, mens de enda ikke har møtt Flint Tønsberg. Derfor vil kun en av kampene mot Oppsal bli stående, og de må spille ett oppgjør mot Flint Tønsberg, om halvspilt sesong skal gjennomføres. Totalt er det ni seriekamper som må bli spilt for at alle lagene skal ha spilt halvspilt sesong. Byåsen ligger på en 7. plass på tabellen, med ti poeng. Forrige sesong ble brått avsluttet den 12. mars, da landet stengte ned, og serien ble avgjort etter grunnspillet, hvor Byåsen ble nummer tre. Vis mer

Prioriterer heller neste sesong

Johansen ønsker heller å fokusere på forberedelser til neste sesong om det blir besluttet å spille halvspilt sesong.

– Satt på spissen, om vi skal spille en kamp i april måned, og vi er midt i en fase hvor vi kan tenke utvikling, så prioriterer vi heller det.

Trener Alte Oliver Johansen vil fokusere på å utvikle og ruste opp spillergruppa til sesongen 2021/2022. Foto: Christine Schefte

Han fortsetter:

– Hvis det blir løsningen så skal vi forberede oss til den kampen på vanlig måte, men vi bruker tiden nå på å tenke mot neste sesong og ha en spillergruppe som er best mulig rustet til når vi starter sesongen 2021/2022.

Stor tro på neste sesong

Nederlandske Lipman har funnet seg godt til rette i klubben, og tidligere i år forlenget hun kontrakten med Byåsen til 2023.

– Jeg trives veldig godt og vi har store forventninger for neste sesong. De unge spillerne har tatt ett steg opp og fått mye ansvar. Vi håper å snart få tilbake viktige spillere som Julie Bøe Jacobsen fra skade, så jeg har stor tro på at vi får en bra sesong.

I høst ble Jacobsen satt ut av spill med et avrevet korsbånd.

Caroline Aar Jakobsen, som nylig forlenget kontrakten ut neste sesong med klubben, ser også optimistisk mot fremtiden.

– Mange unge spillere har kommet opp og preget både treningshverdagen og kamper. De har tatt masse ansvar og fått tid til å utvikle seg. Samtidig begynner spillere å komme tilbake fra skader, så spillergruppa begynner å se veldig bra ut.

– Håper de ikke har glemt hvor stas er

Jakobsen gleder seg ikke bare til å komme igang med seriespill igjen, men også til å endelig kunne spille foran publikum når den tiden kommer.

– Jeg håper det er stor interesse for å komme på kamp neste år. Vi blir preget av at vi ikke får møte vår åttende spiller, og vi håper de ikke har glemt hvor stas det skal være å komme på kamp

Tror du de er sultne på å komme tilbake etter et langt opphold?

– Jeg håper at det blir effekten av denne pausen. Vi er veldig sugen på å få dem tilbake til hallen og ta nye steg sammen med de, sier hun.