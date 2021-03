Hockeysesongen avlyses trolig: Skjebnedag på mandag

Førstkommende mandag må ishockeyen få et klart svar på om de får starte opp igjen eller ikke. Hvis ikke avlyses trolig sesongen.

Oilers spilte en internkamp i DNB Arena sist uke. Forrige seriekamp ble spilt for to måneder siden. Nå ryker trolig hele sesongen. Foto: Tommy Ellingsen

– Nå teller vi ikke lenger uker, nesten ikke dager, heller. Skjebnedagen vår er 15. mars. Får vi ikke noe klart svar på om vi kan starte opp igjen da, har vi ikke noe valg. Da må vi nok avlyse sesongen, sier Oilers’ hovedaksjonær og styreleder Tore Christiansen til Aftenbladet.

Det er i hovedsak to ting som avgjør om det er mulig å fullføre et amputert seriespill: Om det er nok datoer til å spille de 17 siste kampene (for at alle klubber skal få 36 kamper) og om klubbene har økonomi til å drive så lenge.