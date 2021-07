Hamilton krever bedre bil: – Jeg godtar det ikke

Lewis Hamilton (36) blir hørt. Mercedes lover verdensmesteren en raskere bil kommende helg.

LEGENDE: Lewis Hamilton på vei til Mercedes-området på Red Bull Ring i Østerrike hvor de kjørte sist søndag. Kommende søndag er det nytt Formel 1-løp samme sted. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Når Lewis Hamilton setter seg i bilen søndag er det fem løp siden forrige seier. Det er flere år siden dét skjedde sist.

– Hvis vi ikke skal utvikle og forbedre vår bil noe mer denne sesongen, så er dette resultatet dere kommer til å se, sier Hamilton sitert på Formula1.com.

Det er ingen tvil om at Red Bull har gjort flere tekniske fremskritt med bilen denne sesongen. Mercedes er 40 poeng bak Red Bull i konstruktørmesterskapet.

– Red Bulls pakke er enkelt og greit raskere. 2., 3. og 4. plass er naturlig for oss nå. Vi må kjempe tilbake med det vi allerede har, for utviklingen av det tekniske denne sesongen er over, sier Mercedes-sjef Toto Wolff.

Det nekter Hamilton å godta. 36-åringen som er blitt verdensmester syv ganger, og fire ganger på rad fra 2017, svarer sjefen.

– Jeg godtar det ikke. Jeg mener vi fortsatt har mange løp foran oss. Og vi må fortsette og presse. Vi er verdensmestere og vi kan definitivt forbedre oss om vi slår hodene våre sammen, sier Hamilton.

fullskjerm neste VANT: Max Verstappen tok sesongens fjerde seier sist søndag. Lewis Hamilton ble nummer to, mens Valtteri Bottas ble nummer tre. 1 av 3 Foto: Darko Vojinovic / POOL / AP POOL

Max Verstappen har fire seirer og syv pallplasser i sin Red Bull-bil denne sesongen. Hamilton har tre seirer og seks pallplasser. Verstappen er 18 poeng foran Hamilton i VM-sammendraget.

Etter at Hamilton var sjanseløs mot Verstappen på Spielberg-banen i Steiermark Grand Prix i Østerrike forrige helg, sa Mercedes-sjef Toto Wolff at de ikke har flere tekniske oppgraderinger på gang i 2021, siden det kommer større endringer på bilene neste sesong, og hodene til Mercedes er på utviklingen av den bilen.

fullskjerm neste SJEKKER INN: Lewis Hamilton på vei inn til Mercedes-området på Red Bull Ring torsdag. 1 av 4 Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Og nå får Hamilton støtte fra Mercedes’ tekniske sjef James Allison. Han avslører i podcasten F1 Nation at det kommer oppgraderinger. Denne sesongen.

– Det Toto poengterer er at neste års regler er en stor og hårete greie, og det krever enormt mye jobb, så det meste av fokuset til fabrikken har flyttet seg til ny utvikling for neste år. Men det betyr ikke at det ikke er ting vi kan gjøre nå. Jeg tror ikke at de to tingene står mot hverandre. Jeg tror heller ikke at Toto har sagt akkurat det, sier Allison.

– Vi har et ganske mange ting som skal gjøre bilen vår raskere til neste løp, la oss håpe det blir bevist at det er tilstrekkelig, sier Allison skriver BBC.

Og det er en ny runde på Red Bull Ring i Spielberg ikke så langt fra Graz i Østerrike.

18. juli er det løp på Silverstone i England. Hamilton har 98 Formel 1-seirer. Om han skulle klare å slå tilbake søndag, så kan han ta sin seier nummer 100 på hjemmebane.

Det er 23 runder i årets VM-sesong som avsluttes i Abu Dhabi 12. desember.