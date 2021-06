De gikk fra fotball til tennis: – Da pandemien kom ble det et naturlig valg

De fleste har mistet medlemmer i 2020. Her er idrettene i Bergen som har økt mest.

André Mølholm (fra v.), Amir Abu Kalal og Emil Knapskaug på Bergen Racketsenter.

Emil Knapskaug er en av dem som for alvor tok tak i tennisracketen under pandemien.

Sammen med kompisene André Mølholm og Amir Abu Kalal trener han på Bergen Racketsenter minst tre ganger i uken.

– Vi er alle fotballgutter, men spilte litt tennis på siden. Da pandemien kom, ble det et naturlig valg å bytte, sier Knapskaug.

Begynte for to år siden

Det er nå rundt to år siden de tre vennene prøvde seg på tennis for første gang. Det skjedde på en utendørs, asfaltert tennisbane i Alvøen.

– Det var noe som ble trigget. Siden den gang har interessen bare steget og steget, sier Knapskaug.

Knapskaug og Mølholm har spilt på samme fotballag i tre-fire år. Kalal var assistenttreneren deres.

– Vi har ikke hatt fotballtreninger siden pandemien begynte. Interessen falt deretter, samtidig som interessen for tennis økte. Nå ser jeg heller en tenniskamp enn fotballkamp på tv, sier Knapskaug.

Amir Abu Kalal har spilt fotball i 18 år. Men under pandemien stoppet aktiviteten opp.

I starten var de ikke noe særlig flinke, men hadde jevn progresjon. Etter et tenniskurs hos Bergen Tennisklubb forsto kompisene at her var det mye mer å hente.

– Nå skal vi melde oss på flere turneringer, og starter på et nytt kurs over sommeren, sier Kalal.

Han forteller at han angrer på at han ikke startet med tennis tidligere.

– Jeg vil råde de unge til å prøve forskjellige idretter. Det er et altfor stort fokus på fotball og håndball. Det er så mye annet å gjøre!

– Jeg har vært en del av et lag i hele mitt liv. Det å være ansvarlig for alle valg og alt du gjør selv er noe av det gøyeste med tennis, sier Emil Knapskaug.

Disse har fått og mistet flest medlemmer

Ifølge tall fra Idrettsforbundet er golf og tennis de idrettene i Bergen som har hatt mest vekst under pandemien.

– Vi har hatt vekst i flere år. I fjor tok det av, sier Jan-Inge Klubben, daglig leder i Fana Golf.

Størsteparten av de nye medlemmene er unge voksne mellom 20 til 35 år.

– Folk har lett for å si at det er på grunn av korona. Men jeg er personlig overbevist over at Viktor Hovlands suksess har hatt mye å si også.

Hovland ble profesjonell golfspiller sommeren 2019 og markerte seg raskt.

– Han vant sin første turnering i februar i fjor og har gjort golfsporten mye mer synlig i Norge.

De tre kompisene sier det er et godt miljø på racketsenteret.

I samme periode hadde Bergen Tennisklubb en medlemsvekst på 45 prosent.

– Det er veldig hyggelig. Men det har vært sykt mye gjøre, forteller daglig leder Jesper Rosberg.

Tennis er ikke en kontaktidrett. Det tror Rosberg er mye av årsaken til at de har vokst så mye under pandemien.

– Lagidretter har vært nedstengt, mens individuelle idretter har gått an å gjennomføre. Vi tror korona har påvirket oss positivt.

– Tipper fotballen forsvinner

Søndag ble en rekke koronarestriksjoner opphevet. Kravet om én meters avstand i breddeidretten er omsider borte.

Men det betyr ikke at alle som har sluttet med idretter som fotball vender tilbake.

– Jeg har ikke tid til å spille fotball og tennis samtidig, så jeg tipper fotballen forsvinner, sier Knapskaug.

I tillegg til å spille tennis selv, ser kompisene på internasjonal tennis. Her er André Mølholm på trening i Bergen racketsenter.

– Jeg har alltid drevet med idrett for å ha det gøy. Det har vært umulig med fotballen i det siste, sier Knapskaug.

Kalal kommer derimot til å begynne å trene med Loddefjord 3 i 6. divisjon så snart aktiviteten er tilbake.

– Jeg fortsetter med tennis. Men få ting slår garderobekulturen i fotballen. Jeg gleder meg til å sitte i garderoben igjen og ta en kaffe.