Måtte i narkose og operere visdomstann nyttårsaften – fem dager senere er Marius Lindvik tilbake i hoppbakken

Først mandag formiddag kunne Marius Lindvik (22) forlate Universitetssykehuset i Innsbruck. Tirsdag hopper han kvalifiseringsrennet i Bischofshofen.

Marius Lindvik på sykesengen på Universitetssykehuset i Innsbruck nyttårsaften. Foto: Alexander Stöckl/Hopplandslaget

Med et stort plaster på halsen og et smil rundt munnen, kunne Lindvik mandag kveld fortelle at han vil delta i Hoppukas siste konkurranse. Kvalifiseringsrennet i Bischofshofen går av stabelen bare fem dager etter at han lå i narkose og fjernet en visdomstann.

– Det er veldig fint å være ute av sykehuset. Jeg har villet dra i noen dager nå, men måttet vente, forteller han.

Lindvik åpnet Hoppuka forrykende med tredjeplass i Oberstdorf. Men store smerter i både tann og kjeve, gjorde at han aldri kom seg til det andre rennet i Garmisch-Partenkirchen.

– Det var ekstremt kjedelig og jeg var ekstremt skuffet over at Hoppuka endte slik, men helsen må først, sier han.

Fikk klar beskjed om å operere

Tannproblemene startet allerede i Norge før avreise til Tyskland og Hoppuka. Hos tannlegen i Norge fikk 22-åringen to valg: Operere, eller forsøke å lindre smertene. Lindvik valgte det siste alternativet.

Men smertene ble etterhvert uutholdelige. Nyttårsaften, før kvalifiseringsrennet til det tradisjonsrike nyttårshopprennet, kjørte landslagssjef Alexander Stöckl eleven til en tannspesialist de hadde fått tak i ved hjelp av ordføreren i byen.

Konklusjonen var klinkende klar: Lindvik måtte på sykehus. Og det raskt.

Lindvik fikk forlate sykehuset mandag morgen. På halsen har han et plaster etter operasjonen nyttårsaften. Foto: Geir Olsen, NTB

Kjevelås og narkose

Stöckl kjørte så eleven over grensen til Innsbruck i Østerrike. Der lå Lindvik på operasjonsbordet bare et par timer før nyttårsrakettene ble fyrt opp for å markere et nytt år.

Lindvik selv beskriver store smerter.

– Jeg klarte ikke åpne munnen min. Jeg hadde kjevelås. Med en gang jeg prøvde å åpne munnen min, så strittet kjeven imot.

Derfor var legene nødt til å først bli kvitt veskeansamlingen i kjeven som forårsaket kjevelåsen.

– Jeg ble lagt i narkose, så tømte de vesken i undersiden av kjeven og betennelsen. Da løsnet kjeven. Da fikk de åpnet munnen min og tatt visdomstannen, forteller han.

Tommel opp. Marius Lindvik er klar for Hoppukas siste renn. Foto: Geir Olsen, NTB

Ligget på sykehus i fire dager

Fra sykesengen i Innsbruck har Lindvik fått se lagkamerat Halvor Egner Granerud lede Hoppuka sammenlagt før han søndag tapte ledelsen med et fiaskohopp i den første omgangen i nettopp Innsbruck.

– Jeg har ligget med et lite rør montert under kjeven for å spyle daglig og rense for å passe på at betennelsen forsvant. Det har vært tre-fire lange dager. Så det er deilig å komme ut i dag og se guttene.

Bare noen timer etter at han var tilbake med laget, gjennomførte han en lett teknikkøkt. Den gikk såpass bra at han ønsket å delta i det siste av fire renn i Hoppuka. Da må han i aksjon allerede tirsdag i kvalifiseringen. Det ga også legene grønt lys for.

– Når jeg får «go» fra trener og lege, så er det bare å kjøre på.

Landslagssjef Alexander Stöckl takker spesialistene i Innsbruck for hvordan de har håndtert operasjonen, og legger også til at de har bistått i hvordan de nå må forholde seg til antidopingreglementet.

– Ingen. Jeg kjenner ingen. Jeg vet ikke om det har skjedd før, sier han på spørsmål om han har hørt om noen som har kommet tilbake i konkurranse så raskt etter å ha fjernet en visdomstann.