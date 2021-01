Skaden slapp aldri taket – Vipers-profilen operert

Jeanett Kristiansen har slitt med akillesskade helt siden hun spilte i Danmark sist sesong. Nå har hun vært gjennom operasjon.

Jeanett Kristiansen, her i aksjon i serieåpningen borte mot Sola, går glipp av en rekke Champions League-kamper i vinter. Carina Johansen

5. jan. 2021 17:15 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er jo kjedelig å sitte på sidelinjen mens de andre spiller kamp, sier Vipers-spiller Jeanett Kristiansen.

Kristiansen pådro seg en akillesskade da hun spilte for Ikast-Herning sist sesong. Hun spilte kamper for Vipers tidlig i høst, men fikk etterhvert problemer igjen og sto over flere kamper. Hun kom tilbake, men skaden ville ikke slippe taket.