Breddeidretten åpner opp igjen: – Dette er helt fantastisk!

Trening med kontakt. Kamper på tvers av kommunegrenser. Dette er de nye lettelsene for idretten.

Tiril Søreide Solberg (fra v.), Selma Hansen Folgerø og Amalie Lund Helgesen spiller i Nore Neset jenter 17. Foto: Tor Høvik

14 minutter siden

– Det er en gledens dag. Dette er noe vi har sett frem til lenge, sier Amalie Lund Helgesen (16).

Hun er kaptein på fotballaget Nore Neset jenter 17 i Bjørnafjorden kommune.

Det siste halvåret har de ikke hatt lov til å delta på cuper og konkurranser utenfor kommunegrensene. Men det skal snart endre seg.

«Nå er det på tide å få fart på Norge», sa statsminister Erna Solberg (H) på fredagens pressekonferanse.

Det betyr nye, etterlengtede lettelser for idretten fra søndag av (se fakta).

– Å få vite dette før sommeren er en motivasjon for mange. Vi har holdt ut lenge. Det skal bli veldig godt å spille kamper som normalt igjen, sier Helgesen.

Fase tre i gjenåpningen innebærer også at det blir tillatt med inntil 5000 tilskuere på Brann Stadion. Allerede søndag kan det bli en realitet, hjemme mot Odd.

Fakta Slik gjenåpnes idretten søndag: Voksne idrettsutøvere (over 20 år) kan trene med kontakt igjen – både innendørs og utendørs. Det anbefales grupper på maksimalt 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Voksne breddeidrettsutøvere får også unntak fra énmetersregelen ved kamper og stevner innenfor sin krets eller region.

Barn og unge under 20 år kan spille kamper over hele landet, både innendørs og utendørs.

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. Utendørs tillates det fra og med søndag klokken 12 opp til 2000 tilskuere dersom disse har faste plasser. Dersom arrangøren kan legge til rette for bruk av koronapass, øker publikumstallet til 5000, fordelt på ti kohorter. Kilde: Regjeringen. Vis mer

– Helt avhengig av at det åpner nå

Benedikte Gjelsvik er håndballtrener for Viking TIF. Spillerne på laget er gutter på 15 til 16 år.

– Jeg tror vi er helt avhengig av at det åpner nå. Det begynte å bli vanskelig å forklare ungdommen hvorfor det ikke var lov å dra på cup. De følger like godt med på smittetall som oss.

Benedikte Gjelsvik er håndballtrener for Viking TIF. Dette bildet ble tatt under en utendørs koronatrening i april. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Gjelsvik forteller at det har vært et tøft år. Hun har jobbet for å beholde flest mulig spillere gjennom koronapandemien, men har mistet noen på veien.

Gjenåpningen vil føre til at idrettsgleden og samholdet i laget kommer tilbake, håper hun.

– Å kunne reise på turer og turneringer. Om så bare i nabokommunen. Skape nye bekjentskap, og få mestringsfølelse gjennom ordentlig konkurranse. Det er så viktig, spesielt i ung alder.

Etterlengtet treningskamp

Idrettsutøvere over 20 år kan nå trene med kontakt igjen, og spille kamper innenfor egen krets eller region.

For en drøy måned siden avtalte Nordhordland BK og Radøy FK at de skulle møtes i en treningskamp mandag 21. juni klokken 19. Etter over 15 måneder uten trening med kontakt og ingen kamper, trengte spillerne noe å se frem mot.

Nå skal de endelig spille kamp igjen.

– Dette var en flott nyhet! Nå er vi klar til mandag! Jeg er klar for innmarsj, fanfare og bluss, sier styreleder Endre Valdersnes i Nordhordland BK da han får den gledelige nyheten.

– Jeg er utrolig glad på vegne av alle breddeklubber, men samtidig føler jeg at det jaggu var på tide, sier han lettet.

Valdersnes sier frustrasjonen de siste månedene har vært enorm for spillerne som er over 20 år. Nå er han spent på hvordan troppen ser ut når de får lov til å begynne å trene med kontakt igjen.

– Hvor mange er dårlig trent, hvor mange spillere klarer vi å få tilbake på trening? Nå skal vi legge alt til rette på en optimal måte slik at vi får flest mulig i aktivitet igjen snarest mulig, sier han og legger til:

– Dette er helt fantastisk!

Jentene som trener på Nore Neset idrettspark i Bjørnafjorden kommune kan nå reise ut av kommunen for å spille kamper. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Færre medlemmer

Som BT skrev torsdag, har idrettslagene i Vestland hatt en medlemsflukt på 10 prosent i 2020.

– Det siste året har vært en tålmodighetsprøve. Både trening og skole har vært stengt i perioder, og ungdommen har vært mye alene. De har mistet mye av det vi eldre kan huske på som ungdomstiden. De sier det rett ut: «vi får ikke være ungdom», sier Gjelsvik i TIF Viking.

Å åpne opp idretten før sommeren er helt nødvendig for å unngå enda høyere frafall, mener Gjelsvik. Ventetiden er over. Det er noe å glede seg til.

– Det blir en glede å dra på trening i dag og fortelle dem at vi skal på cup i august.