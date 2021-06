Vukicevic erstattet NRK-legende: – Spesielt å sitte på plassen hennes

Christina Vukicevic Demidov (33) fikk store sko å fylle da Karen-Marie Ellefsen (70) pensjonerte seg, men begynner å bli varm i trøya.

NY ROLLE: Christina Vukicevic Demidov trives i sin nye rolle. Her til stede Bislett Night of Highlights på Bislett stadion i Oslo 4. juni. Foto: Stian Lysberg Solum

15. juni 2021 12:53 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Jeg synes det har gått veldig bra. Jeg trives så godt. Det er en helt ny verden, men det er utrolig morsomt å drive med, sier Vukicevic Demidov til VG.

Før årets sesong ble hun hentet inn som NRKs nye friidrettskommentator. Som Ellefsen, har Vukicevic Demidov fått ansvar for de tekniske øvelsene. 33-åringen har, nær selvsagt, også ansvar for hekkeløpene. Selv var hun Norges beste løper på 100 meter hekk i en årrekke før hun la opp i 2016.

Ellefsen gikk i pensjonistenes rekker i fjor. Hun har dekket hele 13 OL for NRK. I 1979 ble hun som første kvinne fast ansatt i NRKs sportsredaksjon.

– Hvordan har det vært å ta over rollen til Karen-Marie Ellefsen?

– Jeg prøver å ikke tenke så mye over det. Jeg har all mulig respekt for Karen Marie. Det var en stemme jeg vokste opp med som liten og hun var jo også kommentator da jeg var aktiv. Det er spesielt å sitte på plassen hennes og all ære til henne for at hun på i så mange år. Selv tenker jeg på at jeg har noe eget å tilføre og fokuserer på det, sier hun.

BISLETT: Henrik Ingebrigtsen og Christina Vukicevic Demidov snakker sammen etter et stevne på Bislett i starten av juni. Foto: Stian Lysberg Solum

Da VG snakket med henne før Diamond League-stevnet i Firenze 10. juni, hadde hun hatt tre sendinger, og er klar på at hun har lært mye underveis og føler seg vesentlig tryggere.

– Det handlet først og fremst om å komme gjennom den første sendingen og bli mer vant til alt. Nå vet jeg hvor alt er og hvordan det fungerer, sier hun.

– Når man snakker om friidrett, så handler det om å formidle det på en god måte. Du skal huske at du skal få friidrett ut til folket og at du er formidleren. Da må du få frem det viktigste, ikke nødvendigvis alle detaljene. Jeg er jo glad i gå i dybden og synes det er veldig spennende, så jeg gleder meg til å få frem det enda mer, spesielt i mesterskap hvor sendingene er mye lengre, sier Vukicevic Demidov.

PENSJONERT: Karen-Marie Ellefsen jobbet i NRK til hun ble 70 år. Foto: Hallgeir Vågenes

Diamond League-sendingene er to timer lange og er raskt innom et bredt spenn av øvelser. Selv om hun har bakgrunn som hekkeløper, har hun også vært glad i de tekniske øvelsene i lang tid.

– Jeg har alltid vært glad i friidrett og har sett på friidrett siden jeg var fire-fem år. Friidrett var alltid noe som sto på på TV, og selv om jeg løp hekk, så har jeg alltid vært veldig interessert. Jeg liker det tekniske med det og det dykke ned i hvorfor ulike utøvere har ulike teknikker. Jeg synes det er kjempespennende og jeg håper det skal komme frem at jeg har en viss forståelse for friidrett, sier hun med et smil.