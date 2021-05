Han vil bli den syklisten hele Norge har ventet på

Norges eneste deltager i Giro d’Italia mener han har en kjedelig målsetting. Men målet er seier – en gang i fremtiden.

Selv om han aldri har klart å fullføre en Grand Tour, har Tobias Foss en helt klar målsetting for karrieren. Han skal bli kaptein på laget, og han skal kjempe om seieren i de store etapperittene. Foto: Heiko Junge, NTB

Kort om saken:

Det gjeve etapperittet Giro d’Italia starter lørdag

Tobias Svendsen Foss får sjansen

Hans rolle blir som hjelperytter, men han forteller om store fremtidsambisjoner

Tobias Svendsen Foss sykler sin annen sesong i Jumbo Visma, ett av de beste sykkellagene i bransjen. Lørdag starter Giro d’Italia. Han er eneste nordmann i feltet.

Som 23-åring (han blir 24 på Giroens annen hviledag) og relativt fersk på dette nivået er forventningene middels. Men målet er å bli den første norske syklisten på mange årtier som kan være med å krangle om en topplass på sammenlagtlisten i de store etapperittene.

En slik syklist har det stadig større norske sykkelpublikumet ventet på. Helt siden TV 2, Thor Hushovd, Edvald Boasson Hagen og Johan Kaggestad gjorde sykkel til en stor TV-sport, er det lett etter en med norsk pass som skal slåss om gul eller rosa trøye. Tobias Foss både håper og tror at han skal bli den rytteren.

Komme rundt

Men først må han gjennomføre sin første Grand Tour, som er fellesnavnet for de tre store etapperittene Tour de France, Giro d’Italia og Vuelta a España.

– Det viktigste for meg er vel bare å komme meg helt rundt og få meg en Grand Tour i bena. Egentlig er målet mitt så kjedelig som at jeg skal gjennomføre, sier han til Aftenposten.

Fakta Giro d’Italia 2021 Sesongens første Grand Tour-ritt. Det er tre av disse. Giroen på våren, Tour de France på sommeren og Vuelta a España tidlig på høsten.

Starten går i Torino lørdag med en knapt 9 kilometer lang tempoetappe/prolog.

Rittet avsluttes 22 dager senere med en tempoetappe i Milano.

Det kjøres 21 etapper. Det er seks klatreetapper, og de tøffeste etappene kommer i den siste uken av rittet.

Den 16. etappen er den tøffeste med totalt 5710 høydemeter. Målgang er i skibyen Cortina i Dolomittene. Vis mer

Han har en helt klar oppgave i årets utgave på italienske landeveier. Han skal hjelpe Jumbo Vismas sammenlagtkaptein, George Bennett, opp fjellene, bære vannflasker og ligge som et beskyttende skjold rundt ham. Det er slik han skal lære.

Og så får han sine sjanser. 23-åringen fra Lillehammer er en sterk temporytter. Det viste han på første etappe i fjorårets Giro. Da syklet han inn til 5. plass på den innledende tempoetappen. Nå fullførte han aldri rittet ettersom Jumbo Visma hoppet av etter ni etapper på grunn av positiv covid-test i støtteapparatet.

Sterkt temporitt

Men i forrige måned viste han at tempoegenskapene fortsatt er på plass. Han ble nummer fire på en tempoetappe i Baskerland rundt. Men det er mer enn gode tempoetapper han ønsker å få til i fremtiden.

– Jeg tipper at jeg med mine egenskaper i fremtiden vil være en type Grand Tour-kaptein, sier han.

Med «mine egenskaper» mener han stor «motor» og at han er relativt lett. Altså at han kan klatre alminnelig bra og kan kjøre med høy belastning over lang tid.

– Målet mitt er å vinne en Grand Tour. Jeg ønsker å ta over stafettpinnen i dette laget fra Primoz (Roglic) og de andre kapteinene på Jumbo Visma. Det er mye jobb som skal gjøres, og det er vanskelig å si nå om jeg lykkes.

Dermed er listen lagt. Han mener at han har egenskapene og, ikke minst, tålmodigheten.

– Jeg tror at det er en av mine gode egenskaper, at jeg er en relativt tålmodig fyr. Selv om resultatene skulle utebli på kort sikt, klarer jeg å holde jobben gående.

Eksperttipset

Han er åpenbart ikke en av favorittene til å vinne noe som helst i årets Giro d’Italia, men det er få som har bedre forutsetninger til å utpeke favoritter en noen som selv skal sitte i feltet.

– Ineos-rytterne Egan Bernal og Pavel Sivakov blir sterke. Aleksandr Vlasov hos Astana kan også være der oppe. Simon Yates (Bikeexchange) og Hugh Carthy (EF Education) må på outsiderlisten, sier han om det feltet.

Blant outsiderne legger han også til sitt eget lags kaptein, George Bennett. Newzealenderen har hatt en middels start på sesongen, og når Jumbo Visma-ledelsen sparer Primoz Roglic til Tour de France, er det Bennett som får sjefsrollen.

– Hvis vi virkelig hadde hatt ambisjoner om en vinner, så hadde vi vel vært enda mer klatresterke. Så en skikkelig vinnerkandidat vil jeg vil ikke si at han er, men det er mye som kan skje, sier Foss.

