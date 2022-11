Kilde fulgte ikke opp fra utforen: – Da ryker barten, dessverre

Aleksander Aamodt Kilde (30) leverte et godt renn også i super-G, men klarte ikke å følge opp lørdagens utfor-seier.

STERK SESONGSTART: Aleksander Aamodt Kilde har fått en meget god start på farts-sesongen.

27. nov. 2022 22:04 Sist oppdatert nå nettopp

Kilde vant både super-G- og utforcupen forrige sesong. Lørdag fortsatte han i samme spor med seier i utfor-åpningen i Lake Louise i Canada.

Etter seieren, skrev Kilde «Must have been the mustache» på Instagram, og viste frem sin nygrodde bart.

Søndag var det duket for super-G-åpning. Kilde kjørte godt, og var foran sveitsiske Marco Odermatt ved første mellomtid. Som under lørdagens renn ble det tett i toppen, men det var sveitseren som trakk det lengste strået.

Kilde endte som nummer to, og havnet på pallen igjen.

– Det var ikke den samme følelsen som i går. Det ble ikke noen dobbel. Så da ryker barten, dessverre, ler Kilde overfor Viaplay.

Odermatt var en av de største favorittene i forkant av rennet, og satte standaren med tiden 1:32.53. Kilde endte med 37 hundredeler bak 25-åringen, som måtte se seg slått av nordmannen dagen før.

– Hvor mistet du 37 hundredeler?

– På tiden så det ut som om det var her nede (i målområdet), men jeg skjønner ikke helt hvorfor. Samtidig klarte jeg å følge planen ganske bra, egentlig, svarer Kilde til Viaplay.

– Hva skal vi gjøre med ham?

I utforen var Odermatt ett tidel bak Kilde, og ble nummer tre. I super-G-en skulle det derimot lykkes for fullt for Odermatt som stakk av med seieren.

– For min del var det egentlig et veldig godt gjennomført løp, men han Odermatt, altså. Hva skal vi gjøre med ham? Det er en råtass, roser Kilde.

Østerrikske Matthias Mayer ble nummer tre, 78 hundredeler bak Odermatt.

Adrian Smiseth Sejersted startet lovende som nummer 18, men havnet utenfor løypa og maktet ikke å fullføre rennet. Heller ikke Markus Nordgård Fossland klarte å fullføre, da han havnet utenfor etter 50 sekunder.

Henrik Røa var sistemann ut, og fullførte fire sekunder bak Odermatt.

Stygt fall

Etter at de syv første hadde kjørt, ble oppmerksomheten fort rettet mot Mauro Caviezel med startnummer åtte.

Sveitseren falt stygt om midtveis i løypa, og rennet ble midlertidig stoppet i 20 minutter.

34-åringen kom seg etter hvert på beina, før han ble lagt på båre og hentet av helikopter.