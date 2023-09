Videoen av dem har over to millioner visninger: – Det ser jo veldig dumt ut

Eva skulle til å skyte, så ombestemte hun seg. Det slo an i sosiale medier.

Fra venstre: Eva Erdal Moen, Avril Mikkelsen Frei, Kadija Mårdalen og Henriette . Vis mer





Publisert: 25.09.2023 12:23

Eva Erdal Moen spiller håndball for Tertnes. Under en treningsøkt med tre lagkamerater skulle det skje noe som fikk gjengen til å knekke sammen i latter.

Erdal Moen stilte seg opp for å skyte. Underveis i kastebevegelsen ombestemte hun seg og endte med å hive ballen rett i bakken.

– Det som er gøy er at det kom så tilfeldig. Og når én først begynner å le så blir det bare verre og verre, forteller Kadija Mårdalen, som helt tydelig lot seg underholde av Erdal Moens feilkast.

Heldigvis for klubbens Instagram-ansvarlige, ble hendelsen fanget opp av kameraer i hallen. I skrivende stund har videoen 2,5 millioner visninger og 41.000 likerklikk på Instagram.

– Det er gøy det, da. Jeg synes det er litt fascinerende at det er så mange som synes det er gøy, sier Erdal Moen.

Se videoen her:

– Det er jo en «fail»

Gjengen er litt usikre på hva som har gjort at videoen har fått så mange visninger. At alles umiddelbare reaksjon til Evas «kast» hadde noe med saken å gjøre, er de enige om.

– Det ser jo veldig dumt ut. Også tror jeg folk synes det er morsomt at alle faller sammen og ler, sier Avril Mikkelsen Frei.

Henriette Espetvedt Eggen påpeker at kommentarfeltet viser at det også er en del som ikke forstår hva som skjer, og som ikke er kjent med håndball. For dem kan det gjøre videoen litt interessant, mener hun.

Samtidig har hun fått tilbakemeldinger fra folk som ikke spiller håndball, og som ikke forstår hvorfor videoen er morsom.

– Jeg føler det er litt håndballhumor. Det jo en «fail» på håndballbanen, sier Espetvedt Eggen, som kan ses i videoen fallende over noen treningsdukker i latter.

– Én ting er at det er et håpløst, jeg vet ikke om man kan kalle det skudd en gang... Men reaksjonen til de andre er jo litt morsom også, sier Erdal Moen (til venstre). Vis mer

Jentene synes ikke det er flaut at videoen av dem har fått så mange visninger:

– Nei, men det burde kanskje være det? spør Erdal Moen.

– Nei! Det er morsomt altså. Hvem har det ikke skjedd med liksom? svarer Mårdalen.

Erdal Moen forteller at hun ikke har fått noen særlig respons fra folk utenfor hennes vanlige omgangskrets. Fra familie og lagkamerater har hun imidlertid fått én tydelig beskjed:

– Man får jo høre det, at man kanskje skal trene litt mer, ler hun.

Viktig eksponering

Daglig leder i Tertnes, Marit Brox, håper denne typen eksponering vil øke den generelle interessen for klubben. Dette tror hun videre vil bidra til å trekke publikum til hjemmekampene.

Det er en fordel at de som ser kampene vet hvem spillerne er, mener Brox. Hun forteller at det derfor er en bevisst satsing fra klubbens side å få spillerne til å delta i klubbens innhold på sosiale medier.

– Det å by på seg selv og dumme seg litt ut. Det er ikke alltid jentene syns det er like kult, men jeg pusher dem litt på det, forteller hun.