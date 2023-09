Jakob Ingebrigtsen «snytes» for pengepremie

Jakob Ingebrigtsen (22) vant lørdagens engelske mile og sikret 30.000 dollar. Søndag løper han 3000 meter i den prestisjefylte Diamond League-finalen, men får ikke premiepenger.

FINALEKLAR: Jakob Ingebrigtsen satte verdensrekord på 2000 meter i Brussel. Denne helgen løper han en engelsk mile og 3000 meter i Diamond League-finalen i USA.

Publisert: 17.09.2023 08:25 Oppdatert: 17.09.2023 09:12

Det er trangt nåløye for deltagelse i Diamond League-finalen, kun de best rankede løperne får delta i øvelsene.

Jakob Ingebrigtsen er ranket som nummer én på 1500 meter, som inkluderer en engelsk mile (1609 meter) og 2000 meter. 22-åringen vant en engelsk mile lørdag med europarekorden 3.43,73. Verdensrekorden har Hicham El Guerrouj på 3.43,13.

Søndag avslutter Ingebrigtsen sesongen med å løpe 3000 meter, hvor han i utgangspunktet ikke var kvalifisert fordi han sjelden løper distansen.

Arrangøren har derimot gitt Sandnes-fenomenet friplass. Stevnet kan gi friplass til en nasjonal utøver i hver disiplin dersom de holder et visst nivå, pluss totalt to internasjonale menn og to kvinner, om ett av disse kravene oppfylles:

En verdensrekordholder

Regjerende verdens/olympisk/Diamond League-mester.

Topp 5 på World Athletics-rankingen på øvelsen

Topp 20 på totalrankingen til World Athletics

Fakta Pengepremiene i Diamond League-finalen 1. plass: 30.000 dollar 2. plass: 12.000 dollar 3. plass: 7000 dollar 4. plass: 4000 dollar 5. plass: 2500 dollar 6. plass: 2000 dollar 7. plass: 1500 dollar 8. plass: 1000 dollar Ved vanlige Diamond League-stevner: 1. plass: 10.000 dollar 2. plass: 6000 dollar 3. plass: 3500 dollar 4. plass: 2000 dollar 5. plass: 1250 dollar 6. plass: 1000 dollar 7. plass: 750 dollar 8. plass: 500 dollar

Vinneren av hver øvelse i Diamond League-finalen får 30.000 dollar (322.000 norske kroner). Disse pengene mottar Jakob Ingebrigtsen for mile-seieren. Men på grunn av at Ingebrigtsen er med gjennom friplass, kan han ikke få denne summen for 3000-meteren.

– Utøverne med friplass har spesifikke, individuelle ordninger og er ikke kvalifisert for premiepenger, sier Petr Stastny, økonomisjef for Diamond League, til VG.

VG erfarer at for de største utøverne, som Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm, er pengene de får fra stevnet for å delta (startpenger) langt større enn premiepengene vanligvis.

Steinar Hoen – leder av Bislett Games, Norges eget Diamond League-stevnet – forklarer at det er komplisert.

– Det er mange måter å tenke hvordan man skal bygge et slikt system for å få med de beste stjernene. Det er nå et slags kompromiss. I Eugene gjelder de samme reglene som har vært i Zürich, som har pleid å arrangere finalen. Man vil ha med de største stjernene, men man vil også få plass til å vise frem noen nasjonale utøvere, forklarer Hoen.

KAN ARRANGEMENTET: Bislett-general Steinar Hoen og Jakob Ingebrigtsen i 2022.

Dagens løsning hjelper mange av de «nest beste-utøverne» som stiller opp i det meste av konkurranser gjennom sesongen, til å få muligheten for å få premiepenger. De «nest beste-utøverne» lever i større grad enn stjernene av selve premiepengene.

– Det er et spørsmål hvordan pengene skal fordeles. Nå er det et kompromiss ved at man har «wildcard» og Jakob har fått tildelt det nå. Men man må ta høyde for at man ikke tar fra de som har stilt opp i konkurranser gjennom hele sesongen muligheten til å tjene penger, sier Hoen.

Neste år er det belgiske Brussel som arrangerer finalen. Hoen er åpen for at det kan bli endringer.

– Systemet nå er nok ikke perfekt, men det er blitt som det er blitt. Vi må jobbe videre med å se om det finnes en ultimat, perfekt løsning. Jeg er positiv til å ha de beste utøverne på start, men det må gjøres på riktig måte, sier Hoen.

I de øvrige Diamond League-stevnene får vinneren av øvelsene 10.000 dollar (107.000 kroner).

Søndagens 3000 meter går kl. 22.17 på NRK.