Spillgigant tar grep etter grov Hegerberg-hets: – Avskyelig

Ada Hegerberg mottar fryktelige meldinger. Men hva er det egentlig som har skjedd?

Ada Hegerberg i aksjon for Norge under sommerens VM. Vis mer

Publisert: 27.09.2023 15:26

«Din j**la hore»

Tidligere denne uken fortalte Ada Hegerberg at hun utsettes for grov hets på sosiale medier. På sin Instagram-konto la hun ut et lydklipp hun hadde fått tilsendt av en person som hetset henne.