Federer får spesialtillatelse i sin aller siste kamp: Tror ikke han velger Ruud

Casper Ruud (23) kan bli makkeren til Roger Federer (41) i double når legenden spiller sin aller siste kamp på toppnivå, men alt tyder på at det blir en episk duo som går sammen på banen i London fredag kveld.

CELEBERT: Roger Federer postet i kveld dette bildet av de europeiske Laver Cup-spillerne, minus Rafael Nadal. Fra venstre Federer, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Matteo Berrettini, Andy Murray, Novak Djokovic og Cameron Norrie.

21. sep. 2022 22:46 Sist oppdatert nå nettopp

Laver Cup mellom Europa-laget og verdenslaget starter fredag. Siste kamp den kvelden blir Federer med en makker mot en duo fra verdenslaget.

– Jeg tror og håper det blir med (Rafael) Nadal. Da har vært ganske gode kompiser i mange år, de har sine morsomheter i sosiale medier. Selv om de var rivaler da holdt på, så har de vært kompiser de siste 10–15 årene, sier Eurosports kommentator Christer Francke.

Federers medspiller blir enten verdenstoer Casper Ruud, Novak Djokovic, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas eller Rafael Nadal, som utgjør resten av Europa-laget.

– Det hadde vært gøy om det ble med Casper, men jeg tror ikke det. Double er ikke det sterkeste kortet til Casper, så jeg tror han blir satt til å spille single, sier Francke.

MOT TENNIS-HISTORIE: Fredag spiller Roger Federer (t.h.) sin siste toppkamp som tennisspiller. Der skal han ha en makker. Blir det Rafael Nadal? Her er de sammen i Sør-Afrika i 2020.

Federer har slitt med skader de siste årene, han er spent på kneet foran fredagens kamp. Federer får spesialtillatelse for å kunne være med. Hver spiller i Laver Cup skal normalt spille en singlekamp i løpet av de to første dagene. Det er ikke Federers kropp klar for, og de to kapteinene, Björn Borg for Europa og verdenslagets John McEnroe, samt arrangøren ATP, ble enige om en egen regel for Federers avslutning. Som et unntak godkjente alle at 41-åringen bare spiller en doublekamp.

ROGER AND OUT: Roger Federer under onsdagens pressekonferanse i London.

Federer møtte pressen i London onsdag formiddag, og sveitseren var veldig tydelig da han fikk spørsmål om han ville avslutte karrieren sammen med Rafael Nadal.

– Selvfølgelig. Ingen tvil. Jeg tror det ville vært en unik situasjon. Vi har konkurrert mot hverandre i lang tid, men vi har alltid hatt gjensidig respekt for hverandre. Familiene og trenerteamene våre har alltid kommet godt overens. At vi har et så godt forhold etter å ha konkurrert gjennom nærmest hele karrieren, tror jeg er en flott beskjed til alle som driver med sport der ute, sa Federer på den Eurosport-sendte pressekonferansen.

Det spilles tre singlekamper og en doublekamp fredag, lørdag og søndag i Laver Cup, som sendes på Eurosport og Discovery+.

16 ÅR SIDEN: Roger Federer etter at han slo Rafael Nadal i Wimbledon-finalen i 2006.

Tennisekspert Sverre Krogh Sundbø, som også har kommentert tennis for VGTV, tror han får viljen sin.

– Når avgående monarker ytrer et ønske, så får de det som de vil. «His wish is their command.» Så jeg tror det blir Nadal som spiller den kampen med Federer. De er en fin kombo. De to startet med småkrangling og innbitt rivaleri, men det ble et vennskap med gjensidig respekt, sier Krogh Sundbø.

Federer og Nadal har 42 Grand Slam-triumfer til sammen. Federer har 20, Nadal 22. Federer tok sin første Grand Slam-seier i Wimbledon i 2003 og sin siste i Australian Open i 2018.

FREDAG KAN DET SKJE: Roger Federer og Rafael Nadal blir mest antagelig duoen som skal spille for Europa mot verden i double i Laver Cup fredag. Her i 2020.

Casper Ruud har møtt både Federer og Nadal på grusen i Paris under French Open. I juni i år fikk nordmannen bank av Nadal i finalen. For tre år siden tapte nordmannen mot Federer i tredje runde i Grand Slam-turneringen i den franske hovedstaden.

– Det er ikke Casper sin tid i denne kampen. Han vil fortsette sin utvikling å prege tennishistorien, men nå skal vi ta farvel med en av spillerne som har preget tennissporten de to siste tiårene, sier Krogh Sundbø.

Eurosport-kommentator Francke tror ikke det blir en showkamp med mange spektakulære slag.

– De går for å vinne. Double går fort, det er mye volley og angrepsspill det handler om. Så jeg vet ikke om de vil showe så mye, de vil vinne, sier Francke.

Federer stilte stilig kledd i hvit skjorte og mørk blazer på pressekonferansen. Etterpå byttet han til treningsklær.

– En siste double. Jeg er nervøs. Jeg har ikke spilt på veldig lenge, sier Federer.

På verdenslaget spiller: Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, Frances Tiafoe og Jack Sock.