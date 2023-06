Stine Bredal Oftedal legger trolig opp etter OL

BUDAPEST (VG) (Györ – Vipers Kristiansand 35–37) Like etter semifinaletapet for Vipers Kristiansand sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal at hun sannsynligvis gir seg etter OL i 2024.

FERDIG: Stine Bredal Oftedal gir seg med håndball etter OL i Paris 2024.





– Det går mot en pause. Akkurat nå føles det sånn, sier hun.

Bredal Oftedal har spilt 242 kamper for Norge siden debuten i 2010, men etter neste års OL i Paris kan det altså være over for kapteinen.

31-åringen har spilt for Györ siden 2017, og sier til VG at hun har gitt klubben beskjed om at hun ikke signerer en ny kontrakt med det ungarske laget etter OL.

– Har du lyst til å spille mer håndball etter 2024?

– Det vet jeg ikke. Jeg har veldig lyst på et siste forsøk på OL. Jeg har vært utrolig heldig med lite skader. Jeg har vært med på utrolig mye. Så tror jeg at hodet mitt uansett – om det blir permanent eller ikke – trenger å være av, beskriver hun etter tapet for Vipers i Champions League-semifinalen.

Bredal Oftedal har siden 2017 vært kjæreste med den tyske Kiel-spilleren, Rune Dahmke.

– Jeg tror jeg flytter til Kiel. Neste år har vi vært syv år fra hver andre. Det er på tide, sier Bredal Oftedal til VG.

På spørsmål fra NTB bekrefter landslagskapteinen at hun har lyst til å stifte familie.

Hun understreker at hun har lyst på kommende sesong som blant annet inneholder VM-kamper på hjemmebane for Norge.

– Jeg er utrolig klar for det året, men jeg vet hvor tom jeg har vært etter OL før. Så det tror jeg blir godt, sier Bredal Oftedal. Hun har vunnet tre VM-gull og fem EM-gull, men står notert med «bare» to bronsemedaljer fra OL.

Hun var sitt lags beste spiller med 11 scoringer mot Vipers.

– Det er jo synd. Jeg skjønner at det går an å prioritere annerledes. Det blir et savn både for norsk og internasjonal håndball i så fall, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.