Warholm om skadeproblemer for hekke-stjernene: – Umulig å svare på

BJØRVIKA (VG) Karsten Warholm (27) fikk store deler av sist sesong spolert med skade. Nå trøbler tre av hans største rivaler.

GODT HUMØR: Karsten Warholm og sørafrikanske Wayde van Niekerk gliste på jordbærfesten dagen før Bislett Games.

15.06.2023 17:38

2021 var et magisk år for 400 meter hekke-stjernen. Først satte han verdensrekord under Bislett Games med 46,70 før han senket den til 45,94 med OL-gull i Tokyo senere. Tross at han fikk med seg et EM-gull, ble 2022 en nedtur der store deler av sesongen ble ødelagt av en skade i baksiden av låret.

I år har rivalene Rai Benjamin (ukjent status, trukket seg fra stevner nylig) og Alison dos Santos (operert menisken, varslet comeback i Diamond League i juli) og Abderrahman Samba (skadet seg under 400 meter hekk i Paris sist helg) virket å trøble.

Til torsdagens Bislett Games blir Warholms tøffeste konkurrenter trolig Wilfried Happio (pers 47,41), Trevor Bassitt (47,39), Yasmani Copello (47,81) og Allen CJ (47,91).

Fakta Bislett Games-høydepunkter Bislett Games starter fra kl. 17.20 torsdag med en rekke nasjonale klasser. Se komplett program her. Under følger utvalgte høydepunkt: 18.45: Stav menn (Diamond League-øvelse), med Armand Duplantis, Pål Haugen Lillefosse og brødrene Simen og Sondre Guttormsen

19.40: 100 meter para menn med Salum Ageze Kashafali

20.04: 400 meter hekk kvinner med Line Kloster (Diamond League-øvelse)

20.25: 3000 meter kvinner med Karoline Bjerkeli Grøvdal (Diamond League-øvelse)

20.42: Lengde menn med Henrik Flåtnes, Sander Skotheim og Ingar Bratseth-Kiplesund (Diamond League-øvelse)

21.05: 5000 meter menn med Henrik Ingebrigtsen (Diamond League-øvelse)

21.39: 400 meter hekk menn med Karsten Warholm (Diamond League-øvelse)

21.50: 1500 meter menn med Jakob og Filip Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås og Timothy Cheruiyot (Diamond League-øvelse) NRK sender stevnet. Vis mer

– Jeg vet ikke hva greia er. Jeg må bare ta feltet som er her. Personlig er jeg mest opptatt av eget løp og blir ikke påvirket av at det ikke er folk som burde vært der, sier Warholm til VG.

– CJ Allen har løpt på 47-tallet løpt på 47-tallet47,92 da han vant et stevne i Paris sist helg. Leif og jeg snakket om det, før var det en tid som ble sett på som ekstremt bra. Så det er ikke noe tullenivå.

– Du hadde din skade i fjor, mens nå sliter flere av konkurrentene. Hva tror du er årsaken til at så mange sliter med skader?

– Det er umulig å svare på, men jeg har tenkt mye på det selvfølgelig. Man tøyer grensen. Øvelsen har nådd et ekstremt høyt nivå og mange har valgt å melde seg på. Det er nesten uvanlig, det er få andre øvelser der du ser folk følger opp nivået og den listen som er blitt lagt, sier Warholm og legger til:

– Det blir slitasje og det er ikke så lett å springe fort og holde seg unna skader som man tror.

Den utsolgte folkefesten på hjemmebane blir sesongstart for 27-åringen fra Dimna IL.

– Jeg er spent og nervøs. Sesongstarten gjør det alltid litt ekstra spennende, men jeg gleder meg sinnssykt siden jeg mistet Bislett i fjor, sier Warholm.

NORDISKE STJERNER: Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Armand Duplantis.

Oppkjøringen har gått på skinner og han svarer dette på hva man kan forvente tidsmessig:

– Hvis kun 45,94 er målet, er det ikke sikkert det blir så «grovt». Vi har jo en rekord på Bislett på 46,70. Noe i nærheten av det ville jeg vært ekstremt fornøyd med.

Han nyter engasjementet foran det utsolgte Diamond League-stevnet.

– For meg som elsker friidrett, er det fantastisk å se. Det har vært så mange år på rad med høyt nivå på Bislett Games, og med mange norske som leverer, vet folk at de vil få verdi for pengene.

– Jakob Ingebrigtsen kalte Bislett en B-bane på grunn av underlaget. Hva sier du?

– Jeg springer fort der på trening, men det er nok marginale forskjeller. Bislett er nok ikke den raskeste banen i verden, det er nok riktig. Men Bislett har mye bra å by på og det går an å springe fort der, sier Warholm og smiler selvsikkert.