To millioner over takst: Klæbo blar opp for å kjøpe nabohuset

Johannes Høsflot Klæbo betaler 13,3 millioner kroner for en bolig på Byåsen.

Dette huset får Johannes Høsflot Klæbo som eier. Skistjernen har nylig vunnet budrunden og må ut med 13,3 millioner kroner for boligen i Ellefsens vei.

Nå nettopp

– Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal kommentere dette. Men jeg kan bekrefte huskjøpet.

Skistjernen bekrefter overfor Adresseavisen at han har kjøpt et nytt hus på Byåsen. Taksten for boligen var 11,2 millioner kroner, men Johannes Høsflot Klæbo måtte ut med 13,3 millioner for huset.