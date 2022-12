De har grunn til å bli redd

Nå nettopp

Viste muskler: Johannes Høsflot Klæbo var i godt humør i alpesola i Davos etter søndagens femteplass.

KOMMENTAR: Sjelden reiser Johannes Høsflot Klæbo hjem fra skirenn med så svake resultater. Sjelden har det vært større grunn til å stole på ham.

DAVOS: Det har vært to eksepsjonelt vakre skidager i Davos. Hadde det ikke vært for resultatlistene, som forteller at én stor langrennsnasjon er fraværende, så kunne en nesten glemme at det er uvanlige og urolige tider vi lever i.

Dørskiltet på mitt naborom på Hotel Bünda, like ved skistadion, minner om det samme. Rom 36 har vært fast bosted for skihelten Alexander Legkov.

