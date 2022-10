Braathen jakter seier i Sölden

Norge har hele syv mann klare for finaleomgangen under verdenscupåpningen i Sölden søndag. Spesielt tre nordmenn kan få en kjempestart på sesongen og jakter pallplass fra klokken 13.00.

JAKTER TRIUMF: Lucas Braathen, her avbildet etter førsteomgangen i Sölden søndag morgen.

Nærmest er Lucas Braathen. Han klokket seg inn til en andreplass etter den første omgangen og er bare 0,41 sekunder bak ledende Marco Odermatt fra Sveits.

I tillegg er både Henrik Kristoffersen og Atle Lie McGrath på skuddhold for pallplass i Østerrike.

VGs livedekning av andreomgangen fra verdenscupåpningen følger du like under her.