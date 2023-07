Wimbledon med hyllest av Federers karriere

Roger Federers Wimbledon-prestasjoner vil bli feiret med en spesiell seremoni på hovedbanen på All England Club tirsdag.

Roger Federer vil bli hyllet med en seremoni for sine Wimbledon-prestasjoner tirsdag. Her sammen med Novak Djokovic (t.h).

03.07.2023 14:08

Den sveitsiske tennislegenden vant Grand Slam-turneringen åtte ganger i løpet av karrieren. I fjor høst avsluttet han karrieren.

– Jeg er glad for å kunne si at Roger vil være med oss i morgen, og vi vil ha en spesiell seremoni på Centre Court for å hedre ham som den mestvinnende mannlige singlespilleren med åtte titler, sier All England Club-sjef Sally Bolton.

Novak Djokovic kan tangere Federers antall titler i Wimbledon om han vinner årets utgave.

Serena Williams var også invitert til Wimbledon, men hadde ikke muligheten til å reise. Hun er for øyeblikket gravid.

– Vi ønsker henne selvfølgelig masse lykke til med resten av svangerskapet, og vi håper at vi kan se henne neste år, fortsetter Bolton.