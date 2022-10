Red Bull slipper med pengestraff - Verstappen beholder gullet

Red Bull beholder sine VM-poeng for 2021-sesongen, Max Verstappen beholder VM-tittelen og dommen er endelig. Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen mener at straffene i Formel 1 generelt er for milde.

Lewis Hamilton og Max Verstappen i USA sist helg.

28. okt. 2022 16:44 Sist oppdatert nå nettopp

Det er klart etter at FIA (det internasjonale bilsportforbundet) fredag kommer med sin dom arrow-outward-link i saken om at Red Bull-teamet brukte mer penger enn budsjett-taket for 2021-sesongen.

Dommen er todelt:

Red Bull må ut med ca. 72 millioner kroner i straff.

Red Bull får 10 prosent nedskjæring i bruk av vindtunnel i testing - sammenlignet med konkurrentene - det neste året.

Red Bull må også betale saksomkostningene.

Ifølge en pressemelding har Red Bull-teamet akseptert straffen allerede.

Overforbruket skal ifølge FIA ha vært «bare» 22 mill. kroner.

– Det var kanskje der vi trodde straffen skulle ligge, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Men på generelt grunnlag mener jeg at Formel 1 har for milde straffer. Man kommer unna med bryte regler, uten at det egentlig straffer seg så veldig mye. Med tanke på tidligere straffer virker dette likevel som en riktig og ventet dom. Men som sagt: Jeg hadde gjerne sett at Formel 1 hadde straffet regelbrudd hardere.

– Kunne brudd på budsjett-taket alene ha vært nok til at Verstappen mistet VM-tittelen?

– Det er et godt spørsmål - fordi det å bruke for mye penger det vil gi et team en fordel i forhold til konkurrentene. Da må en spørre seg om riktig at det ikke trekkes i poeng for det. Og er dette streng nok straff til å hindre at andre team bruker for mye penger senere? spør Atle Gulbrandsen.

Dermed beholder Max Verstappen sin VM-tittel, som han vant i knallhard konkurranse med Lewis Hamilton.

Budsjettaket i Formel 1 er på 1,5 milliarder kroner. FIA opplyste nylig at Red Bull hadde hatt et mindre overtredelse av taket. Fordi overskridelsen er mindre enn fem prosent av totalsummen, regnes det som et mindre alvorlig brudd, ifølge Autosport. Bruddet er på bare 1,6 prosent. Justert for en skattesak er det bare 0,37 prosent ifølge Sky Sports.

Aston Martin-teamet har også overskredet det maksimale budsjettet et Formel 1-team kan ha. De er nå idømt arrow-outward-link en bot på 4,6 mill. kroner.

Max Verstappen vant VM 2021 etter en svært dramatisk avslutning i Abu Dhabi, der Verstappen kjørte forbi Lewis Hamilton på siste runde og sikret tittelen. Mercedes leverte inn protest, den ble avslått og Max Verstappen ble kronet til verdensmester.

– Det som skjedde i Abu Dhabi skulle selvfølgelig aldri ha skjedd, men samtidig kan de ikke trekke inn det i vurderingen av budsjettoverskridelsen, sier Atle Gulbrandsen til VG.

Hans kollega Stein Pettersen skriver dette på Twitter: