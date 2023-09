Therese Johaug til NRK: Åpner for comeback

Therese Johaug (35) forteller til NRK at hun kan være tilbake på startstreken under VM i Trondheim i 2025.

ÅPNER FOR FLERE SKIRENN: Therese Johaug med et lurt smil under lanseringen av egen bok for et år siden. Vis mer

Publisert: 05.09.2023 13:03 Oppdatert: 05.09.2023 13:38

Johaug har 14 VM-gull, men nå avslører hun at det kan bli mer. Hun varsler et mulig comeback til VM om halvannet år.

– Vi får se. Jeg har ikke bestemt meg helt enda om det blir noen flere skirenn eller ikke skirenn. Per nå nyter jeg livet som mamma. Jeg skal innrømme at jeg trener litt på si. Ja, jeg gjør det, sier Johaug til NRK.

GRAVID: Therese Johaug trente godt også da hun var gravid. Her under ski-VM i Planica tidligere i februar. Vis mer

Johaug la opp etter OL i Beijing i 2022.

Under VM i 2025 skal damene i likhet med herrene gå femmil i VM. Det passer i utgangspunktet 35-åringen perfekt.

– Jeg har ikke skrinlagt VM i Trondheim helt, men per nå er ikke fokuset mitt der. Fokuset mitt er på hverdagen her og nå og på å være en god mamma, sier Johaug til NRK.

Tror du Therese Johaug står på startstreken i Trondheim-VM? Ja. Nei. Ikke bare på startstreken, hun blir VM-dronning.

Johaug fortalte om et mulig comeback til VG allerede i januar i år.

– Det er ingen dør som er lukket, det er ingen dør som er åpen. Jeg sier ikke nei og jeg sier ikke ja, sa Johaug til VG.

– Et VM i Trondheim er kanskje det eneste som gjør at den døra er bittebittebittelitt åpen, la hun til da.

På selveste 17. mai ble hun og forloveden Nils Jakob Hoff foreldre til en jente. Johaug forteller at de brukte fire måneder på å bestemme hva datteren skulle hete, hun har fått navnet Kristin Hoff Johaug.

– Å bli mor var jo det største ønsket mitt og større enn noen gullmedalje jeg har tatt. Samtidig er det slitsomt når du er vant til å prioritere deg selv så til de grader og har vært litt egoistisk. Så har man i hvert fall blitt en god nummer to nå, sier Johaug til NRK.

Et comeback har ligget i kortene en god stund. Allerede under Idrettsgallaen i januar hintet en gravid Johaug om at det kunne bli comeback:

35-åringen har tidligere fortalt til VG at hun ofte fikk spørsmål om hun ønsket å bli mamma da hun var aktiv.

– Det er jo et veldig personlig spørsmål. Og så føler du liksom at når du legger opp, så forventes det at du skal bli gravid nesten med en gang. Men det er jo noe med at når du har drevet med toppidrett såpass lenge, presset kroppen så hardt, så må en finne den balansen for å få det til. Og det er ikke gitt at det går så fort. Jeg er kjempetakknemlig for at det gikk så bra for oss, sa Johaug til VG da hun var på plass som NRK-ekspert under VM i Planica i februar.

Johaugs gode venninne Marit Bjørgen er en av dem som ble mamma underveis i karrieren. Hun fikk sønnen Marius i romjulen i 2015, og kom tilbake og tok fire VM-gull i Lahti i 2017 og to OL-gull i 2018 før karrieren var over.