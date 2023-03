Medalje-grossisten kan bli vraket igjen: – Jeg har stor tro

KRANJSKA GORA (VG) Etter åtte medaljer i internasjonale mesterskap kjemper Robert Johansson (32) en intens kamp for å få hoppe i Planica-VM.

Han har blitt vraket til de to rennene som har vært til nå. Denne uken er det over til den store bakken i Planica, der det skal være både individuelt (fredag) og laghopping (lørdag). Han hopper ikke fredagens renn.

– Det er helt greit for meg å bli vraket. Det var fullt fortjent, sier Robert Johansson når VG treffer ham på hopplandslagets hotell i Kranjska Gora.

– Du blir så klart skuffet når du ikke kommer med, men samtidig må du ta det for det det er. At du ikke fikk til det du har sett for deg eller planlagt. Da prøvde jeg å gå videre ganske kjapt og rette blikket mot stor bakke. Det er ikke vanskelig å akseptere når du ikke får til det du ser for deg eller er god for.

Halvor Egner Granerud, Johann André Forfang, Marius Lindvik og Kristoffer Eriksen Sundal utgjorde Norges kvartett i den lille bakken.

Granerud og Forfang kom med på mixed-laget, og det skal mye til å nekte dem mer hopping i OL. Men verken Johansson eller Daniel-André Tande har kommet til Slovenia for å kose seg. Kvoten er fire mann.

– Det er destruktivt å grave seg ned midt i et VM og gjøre ting verre. Derfor rettet jeg fort blikket mot stor bakke, sier Robert Johansson.

– Ingen skadeproblemer nå?

– Kroppen fungerer bedre og bedre. Det er veldig positivt. Jeg har stor tro på at ting kan snu.

FOR KORT: Robert Johansson fant jeg ikke til rette i normal bakke i Planica. Nå håper han at han kommer på laget i stor bakke.

Johansson bedyrer at han fant ut av hva som var problemet i den lille bakken i Planica, og at han derfor kan legge en klar plan for storbakken.

– Hva var det sviktet i den lille bakken?

– Tilløpene her ser kanskje ganske bratte ut, men de føles ganske flate. Det er litt friksjon i sporet - som er av is - og jeg fant aldri helt ut av åssen jeg skulle angripe det. Jeg må være mer mye tålmodig av bommen og gi meg selv muligheten til å gli, er Johansson resept.

Fakta Robert Johanssons medaljer OL: Gull lag 2018. Bronse normal bakke 2018. Bronse stor bakke 2018. VM: Sølv stor bakke 2021. Sølv mixed lag 2021. Bronse mixed lag 2019. VM skiflyvning: Gull lag 2018. Gull lag 2020. Vis mer

Han er verdensmester lag i den aller største bakken i Planica, skiflyvningsbakken, men den skal ikke i bruk under VM.

– Når jeg hopper bra, så hopper jeg bra i alle bakker. Men det er litt mer fart og spenning i en stor bakke. Jeg håper at jeg kan finne ut av tilløpet kjapt og forhåpentligvis få ut nivået jeg har inne.

Landslagstrener Alexander Stöckl har tro på Johansson:

– Han er en som liker å fly og ha høyere hastighet. Jeg tror han har brukt dien de siste dagene godt foran første treningsrunde.

– Blir det «amerikansk uttaking»?

– Det er alltid vanskelig å si. Selvfølgelig er rekkefølgen på trening viktig, men det er også andre ting som spiller inn. Det viktigste er at vi sende de fire vi mener har best muligheter til å kjempe om medalje.